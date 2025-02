Lembrando o Dr. Mithra G. Augustine, ex -diretor do Madras Christian College

Dr. Mithra G. Augustine, educadora, zoológica, ex -diretor do Madras Christian College e ex -diretor do Centro Cristão Ecumênico, Whitefield, Bangalore, morreu na terça -feira (18 de fevereiro de 2025) em Tambaram.

O Dr. Mithra representa o melhor do ensino superior após a independência na Índia e o papel desempenhado pelas universidades na configuração de um cidadão melhor. Em grande parte, ele foi o expoente vivo que praticou o que William Miller, um dos melhores educadores escoceses do século XIX mencionou sobre o ensino superior ”, a universidade está educando, não treinando! Ele procura preparar os alunos para a vida, em vez de um sustento. Você é ajudado a pensar de forma clara e independente, ter uma bússola moral, viva de uma maneira total e corajosa.

Gerações de estudantes que estudaram na MCC como são conhecidas popularmente tiveram o prazer de sua companhia e orientação de várias maneiras, como seu professor, diretor e seu diretor de 1981-89.

Sua contribuição é substancial pela razão pela qual a UGC introduziu o conceito de universidades autônomas em 1978, e as primeiras instituições autônomas da Índia surgiram durante esse período. Poucas universidades em Tamil Nadu, que incluíram a MCC, foram as primeiras a aceitar isso. Era um modelo que estava sendo testado pela primeira vez e a integridade acadêmica, que era o canto desse modelo precisava de líderes acadêmicos de integridade impecável.

Como diretor de uma das universidades mais antigas da Índia, o Dr. Mithra acabou de se encaixar maravilhosamente nesse papel. Sua dedicação, entusiasmo e capacidade de superar as dificuldades fizeram o sistema funcionar como uma máquina com um bom valor. Ele nunca se comprometeu com a integridade acadêmica que era visível da maneira como as avaliações e exames foram realizados interna e externamente.

Com sua equipe de líderes de departamento, ele renovou o programa de estudo, tornou -o contemporâneo e equipado com a equipe para aprender mais, para que os alunos pudessem ser transferidos. Ele também descentralizou os departamentos, para que os desenvolvimentos em seus respectivos campos possam ser compartilhados com os alunos sem esperar a autoridade central dar o sinal verde.

Isso permitiu que os produtos da universidade fossem respeitados por seu insight de aprendizado, valorizem seus padrões e os classificassem em vez de colocações profissionais. Em grande parte, o sucesso de escolas autônomas como a MCC é a razão pela qual a UGC decidiu expandir nesse modelo, fazer o pão indiano e a década subsequente foi considerada para universidades e universidades privadas consideradas.

O sistema residencial da Câmara, que era o legado dos administradores escoceses, alimentados perfeitamente durante o tempo. Ele era um administrador educacional benevolente e seus longos anos quando o guardião do bispo Heber Hall o fez entender como os jovens pensam e agem. A maneira pela qual ele garantiu que a disciplina teve a apreciação da equipe e dos alunos igualmente. O comportamento inadequado de um McCian no campus foi severamente tratado.

Embora divertido e piadas no campus tenham sido tomadas com um bom espírito, isso nunca foi às custas de uma grande disposição ou cortesia e dignidade dos outros. Os regulamentos não eram um código penal, mas seguiu mais em termos de tradições e todos os desejos da comunidade universitária tiveram que honrá -los voluntariamente.

O senso convincente de história, juntamente com o respeito excepcional por tudo o que foi bom na universidade nos primeiros cinquenta anos causou o zelo do estudioso de Fullbright & Smithmundt e Danforth. Ele poderia ter sido deixado para trás na Universidade Estadual de Ohio após seus estudos de doutorado, mas decidiu voltar para começar sua carreira como professor no Departamento de Zoologia. Era justiça poética que ele era o diretor da universidade quando comemorou 150 anos, com a presença do primeiro -ministro da Índia, depois o Sr. Rajiv Gandhi.

Depois de se aposentar da MCC em 1989, ele foi diretor do Centro Cristão Ecumênico, White Field, Bangalore. Os desenvolvimentos que começaram e monitoraram lá se estenderam muito além da paisagem convencional de um centro de pesquisa sobre o cristianismo. A promoção das relações inter -religiosas e da amizade internacional estava entre suas paixões e a instituição se beneficiou imensamente do papel de liderança que proporcionou.

De acordo com seu status lendário entre seus alunos no Madras Christian College, sua morte evocou muitas lembranças e luto. Sameer Nagarajan escreveu: “Um dos momentos fundamentais para mim foi nos primeiros dias em que ele disse em um discurso formal, esta é a nossa instituição, não a minha. Nós construímos. O que você, como aluno, causa um impacto tanto quanto eu e o diretor fazemos.

Há longos debates sobre o legado do domínio britânico na Índia. Os economistas argumentam que ordenharam o estado indiano. Dizem também que aprendemos todos os negativos e ignoramos os aspectos essenciais, como disciplina, visão e comprometimento. Mithra G Augustine representou o melhor do legado britânico. Representa a conquista das características invisíveis da visão de bondade, fé, comprometimento, coragem e compaixão por homens e mulheres em uma comunidade acadêmica.

Transformou as gerações sucessivas de jovens, juntamente com um rolamento esclarecido, dignidade individual e disposição altruísta. Na segunda década do século XXI, com explosão tecnológica em nossas portas, são qualidades como essa que nos tornarão mais humanos e determinados.

O Dr. Mithra deixa sua esposa Buela Vasantha e seus dois filhos: Michael Gandham, Diretor Global (Engenharia de Sistemas) em Borgwarner, Michigan e Dra. Melita M. Thegaraj, Professor Assistente (Neurologia) e Diretor da Unidade da Unidade da Unidade de Reabilitação multi-trauma, Faculdade de Medicina da Universidade de Maryland.