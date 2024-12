Lemon chama os apoiadores de Trump de ‘idiotas’ em meio a brigas internas por vistos H-1B

O ex-âncora da CNN, Don Lemon, zombou das disputas internas do Partido Republicano sobre os vistos H-1B, um programa fundamental para atrair talentos internacionais que tem sido criticado por ser excessivamente complicado e suscetível a abusos.

“Há uma luta nas terras do MAGA. É uma guerra civil do MAGA”, disse Lemon, acrescentando: “Eu adoro isso”.

Os bilionários da tecnologia Elon Musk e Vivek Ramaswamy, que o presidente eleito Trump escolheu para liderar o Departamento de Eficiência Governamental (DOGE), enfrentaram o escrutínio de alguns membros do Partido Republicano depois que os dois expressaram apoio ao programa de vistos.

Trump também apoiou vistos durante uma entrevista por telefone com o New York Post no fim de semana.

“Sempre gostei de vistos, sempre fui pró-vistos”, disse Trump no sábado. “É por isso que os temos.”

A disputa, que foi inicialmente liderada pela ativista de extrema direita Laura Loomer na plataforma social para Musk examinar a remoção dos limites dos green cards. para imigrantes qualificados. Os comentários de Krishnan ressurgiram depois que Trump o nomeou para seu próximo governo.

Loomer alegou falsamente que Krishnan tentou eliminar todos os limites dos vistos H-1B (ele pediu a remoção dos limites do país para os green cards, um termo coletivo para vistos de imigrante), embora mais tarde tenha se desculpado por compartilhar registros da Comissão Eleitoral Federal que continham seus dados pessoais. Informação.

Musk também enfrentou acusações de censura depois que várias contas de direita no X, incluindo a do Loomer, supostamente perderam acesso a recursos premium, como verificação e monetização. de acordo com a NBC News.

O debate expôs uma divergência sobre a imigração entre os aliados de Trump, que prometeu implementar medidas abrangentes quando tomar posse, como o lançamento de um programa de deportação em massa visando aqueles que estão ilegalmente no país e particularmente aqueles com antecedentes criminais. O novo presidente reforçou estes planos recorrendo a vários aliados para preencher funções importantes na imigração.

Musk até sugeriu que “entraria em guerra” por causa do assunto.

“Entrarei em guerra por causa desta questão que você não consegue entender”, escreveu Musk, supostamente um ex-recebedor de visto H-1B, em um dos vários posts no X.

