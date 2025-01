Leonardo DiCaprio liderará o elenco de O Diabo na Cidade Branca, de Martin Scorsese

Leonardo de Caprio e Martin Scorsesede Diabo na cidade branca A adaptação agora é um filme que será lançado nos cinemas pela 20th Century Studios. O projeto está em desenvolvimento desde 2019 e anteriormente estava em obras como programa de TV no Hulu até a saída do serviço de streaming em 2023. DiCaprio e Scorsese estão agora em negociações para protagonizar e dirigir o filme, respectivamente, além de estrelarem como produtores. . .

A 20th Century Studios lançará nos cinemas a próxima colaboração de Leonardo DiCaprio e Martin Scorsese, o filme Devil In The White City. Prazo final fontes citadas para informar que DiCaprio estrelará o filme e Martin Scorsese o dirigirá. Até agora eles estavam ligados apenas à adaptação como produtores.

O filme adaptará O Diabo na Cidade Branca: Assassinato, Magia e Loucura na Feira que Mudou a América, de Erik Larson, um livro histórico de não ficção composto no estilo de um romance. A narrativa se passa no final do século 19 e segue duas pessoas: Daniel Burnham e HH Holmes. O primeiro foi um arquiteto proeminente que atuou como Diretor de Obras da Exposição Mundial Colombiana de 1892-1893 ou da Feira Mundial de Chicago, também conhecida como A Cidade Branca. Este último era um vigarista e serial killer, que cometeu alguns de seus crimes mais hediondos durante a mesma feira.

Segundo fontes citadas pelo Deadline, o filme ainda não tem roteiro. Foi inicialmente relatado em fevereiro de 2019 que DiCaprio e Scorsese atuariam como produtores executivos em uma adaptação da série O Diabo na Cidade Branca para o Hulu. O projeto enfrentou vários problemas ao longo dos anos. Em 2022, Keanu Reeves e o diretor Todd Field deixaram o show. Jeremy Allen White e Jude Law estavam sendo considerados para estrelar a série, e Matt Ross foi considerado para dirigir antes de Hulu abandonar o projeto. Porém, em agosto de 2024, a produtora Stacey Sher revelou que ainda fazia parte de seu desenvolvimento. Agora, o projeto encontrou um novo lar em outra empresa de propriedade da Disney como longa-metragem.