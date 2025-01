Leopardo e três tigres morrem de gripe aviária no Centro de Resgate Gorewada em Maharashtra

Três tigres (um tigre e duas tigresas) e um leopardo (fêmea) morreram devido ao vírus H5N1 ou gripe aviária (IA) no Centro de Resgate Gorewada em Nagpur, Maharashtra. Em 3 de janeiro de 2025, o Governo da Índia, o Ministério do Meio Ambiente, Florestas e Mudanças Climáticas e a Autoridade Central do Zoológico emitiram um alerta vermelho para que todos os zoológicos, centros de resgate e trânsito do estado estivessem preparados para evitar a entrada. de IA.

Os veterinários do Centro de Investigação e Formação em Vida Selvagem em Gorewada também emitiram medidas detalhadas de biossegurança para evitar que as aves tenham acesso aos recintos dos animais, utilizando redes ou coberturas, juntamente com amostras e testes de rotina das aves dentro e em redor das instalações, juntamente com verificações regulares. Monitore os animais quanto a comportamento incomum ou quaisquer sintomas indicativos do vírus.

Dados do governo dizem que 628 tigres morreram na Índia nos últimos cinco anos

O aviso dizia: “O H5N1 (gripe aviária) foi detectado no Wildlife Rescue Centre, Gorewada, Nagpur, em dezembro de 2024. A investigação revelou que os animais morreram devido ao H5N1. Para conter a ameaça, informações/avisos estão sendo emitidos.”

O objetivo do comunicado é minimizar o risco de transmissão de IA aos animais, garantir a deteção precoce e a rápida contenção dos casos e proteger o pessoal e outros animais da infeção.

Shatanik Bhagwat, Gerente Divisional do Projeto Gorewada, disse que os animais contraíram o vírus há 10 dias e morreram na última semana de dezembro de 2024. “Em 30 de dezembro de 2024, enviamos as amostras para o ICAR, Instituto Nacional de Doenças Animais. Segurança (NISHAD). ), Bhopal, que confirmou o vírus H5N1 em 3 de janeiro de 2025. As amostras foram enviadas após sua morte.”

Amostras de swab nasal, faríngeo e retal foram coletadas dos animais para exame em laboratório. Esses animais foram trazidos de Chandrapur, Maharashtra, após um conflito entre humanos e animais selvagens ocorrido na região em dezembro.

Depois de alguns dias sendo levados ao Centro de Resgate de Gorewada, eles apresentaram sintomas de claudicação, diarréia, vômito, olhos lacrimejantes e febre devido a infecção respiratória. Os demais sinais clínicos são coriza, tosse, espirros ou dificuldade para respirar, sintomas neurológicos como inclinação da cabeça ou falta de coordenação e morte súbita sem sinais prévios de doença.

“Em primeira instância, não se pode definir, olhando para os animais, que eles sofrem de IA porque estes sintomas são comuns em animais. Um tigre só teve febre e nenhum outro sintoma. O H5N1 é um vírus letal, mas as outras variantes do vírus podem não ser tão letais e os animais podem ser salvos com tratamento médico oportuno. Mesmo que o H5N1 seja detectado a tempo, as chances de os animais sobreviverem ao vírus são mínimas”, disse Bhagwat.

No Centro de Resgate de Gorewada, que atualmente abriga 12 tigres e 24 leopardos, os protocolos de isolamento e segurança são rigorosamente seguidos para evitar novas contaminações.

A IA é principalmente uma doença de aves, mas certas estirpes como H5N1 e H5N8 demonstraram a capacidade de infectar mamíferos, incluindo tigres, leopardos e outros mamíferos, através do contacto com aves infectadas ou com o seu ambiente contaminado. Os surtos de IA em carnívoros selvagens têm sido associados ao consumo de presas infectadas ou de carne crua. O comunicado pede que se evite alimentar animais carnívoros com aves cruas ou outros produtos cárneos de fontes desconhecidas ou não verificadas.

“Todos os recintos que abrigavam os grandes felinos foram completamente desinfetados e tratados com sopradores de fogo. Estamos desinfetando todos os outros locais diariamente por precaução. Os funcionários envolvidos no cuidado e manejo dos animais usam Equipamentos de Proteção Individual (EPI), incluindo máscaras N95, luvas e aventais de proteção. Aqueles que cuidaram dos animais mortos são monitorados de perto quanto a sintomas semelhantes aos da gripe durante 10 dias após a exposição, mas atualmente todos os animais e funcionários da instalação estão saudáveis. “Estamos conduzindo amostragens e testes de rotina de aves dentro e ao redor das instalações para detectar possíveis reservatórios”, disse ele.

O centro de resgate fica a um quilômetro do Zoológico Internacional de Gorewada, em um espaço aberto.

A Autoridade Central do Zoológico, no memorando emitido para todos os zoológicos de Maharashtra, disse: “Um aviso é direcionado para ser enviado a este escritório aos zoológicos para cumprir o Plano de Ação Nacional existente sobre” Prevenção, Controle e Contenção da Gripe Aviária ” e seu apêndice específico para zoológicos De acordo com a correspondência do Comissário da Pecuária, Ministro das Pescas, Pecuária e Laticínios, Departamento de Pecuária e Lacticínios dirigida ao Secretário Principal. do Governo de Maharashtra datado de 3 de janeiro de 2025 sobre a confirmação da gripe aviária (H5N1) em leopardos e tigres no Projeto Gorewada, Nagpur, Maharashtra.”

A notificação também dizia que o H5N1 é uma doença viral altamente contagiosa com ramificações zoonóticas. Recomenda-se, portanto, que todos os jardins zoológicos permaneçam alertas e vigilantes relativamente a quaisquer sintomas entre os alojamentos de animais em cativeiro nos jardins zoológicos e à incidência, se houver, em áreas próximas. “A preparação com referência específica às necessidades de ‘biossegurança’ relacionadas com a gripe aviária pode ser avaliada e reforçada no respectivo jardim zoológico”, afirma a notificação.