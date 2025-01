Lewis Hamilton em terno Ferrari também no presépio de Nápoles

Fato e capacete vermelhos para a estreia de Lewis Hamilton na Ferrari, entre os pastores de terracota na via San Gregorio Armeno, em Nápoles, uma rua de presépios. Após as primeiras voltas na pista de Fiorano, o piloto heptacampeão de Fórmula 1 praticamente “voou” para o estande da oficina do artesão Genny Di Virgilio, onde ocupou seu lugar após os ajustes finais, incluindo os anéis e brincos necessários . na estante ‘Pastori vip’, que rouba o lugar de outro número um, Jannik Sinner. “Esperamos grandes coisas este ano – disse Di Virgilio – e tenho certeza de que a dupla Hamilton-Ferrari devolverá o cavalo empinado ao topo do mundo novamente”. Entusiasmo que também se lê no sorriso deslumbrante que o artesão deu à figura do campeão inglês.

