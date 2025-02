LG apela à polícia para ser amigável com o público e severo com os anti -sociais

O tenente -governador K. Kailashnathan instou a polícia a ser amigável com pessoas comuns enquanto severa com elementos anti -sociais.

“Você deve ser muito amigável com as pessoas comuns, mas ao mesmo tempo dirigir os trêmulos e a gravidade anti -sociais, disse ele em um evento na segunda -feira para comemorar o lançamento oficial de Makkal Mandram, uma iniciativa da polícia de potocher para ir às queixas públicas.

Louvado seja a iniciativa Makkal Mandram, Kailashnathan disse que o programa ajudaria as pessoas a descansar na polícia e garantir a transparência no funcionamento da força.

Enfatizando a necessidade de manter a lei e a ordem, o tenente governador disse que uma das condições anteriores para a sociedade progredir era garantir a paz. Quando as pessoas obtêm justiça, a confiança do público na polícia e no governo crescerá, acrescentou.

“É muito importante ouvir o público e resolver seus problemas. Até Raj Niva instalou caixas de reclamação diretamente sob minha supervisão. Algumas das queixas recebidas são muito sensíveis e genuínas. Pessoalmente, ele participa dessas queixas ”, disse o tenente governador.

Na disposição de instalar caixas de queixas nas escolas, o vice -governador disse que os crimes contra crianças foram bastante perturbadores e que a decisão policial de estabelecer caixas de reclamação nas escolas foi um passo bem -vindo. Tais iniciativas policiais podem causar mudanças na sociedade, acrescentou. Ele também instou a polícia a instalar essas caixas em todas as instituições educacionais no território da União.

Rangasamy, em seu discurso, disse que o governo havia abordado a questão da escassez de trabalho na força policial em grande parte. “Quando assumimos o controle, houve uma escassez severa. Temos vagas completas. A polícia deve se concentrar na prevenção do crime e melhor gerenciamento de tráfego ”, afirmou.

Makkal Mandram

Como parte da iniciativa, os policiais realizarão queixas públicas em uma das delegacias de cada subdivisão das 11h às 13h de todos os sábados. Além da lei e da ordem, a polícia de trânsito e as delegacias de polícia cibernética também realizariam a reunião. O programa foi realizado durante os últimos dois meses de prova, disse a polícia.