Liam Payne Honest durante 2025 Grammy Awards com um clipe One Direction

Houve uma homenagem emocional ao falecido cantor Liam Payne Durante os prêmios Grammy 2025 após sua trágica morte no final de 2024. Sala do Apartamento do Hotel Del em Buenos Aires, Argentina, em 16 de outubro de 2024. Consequentemente, a academia de gravação alegou incluir uma mensagem dedicada à sua memória no 67º Grammy Awards por ano.

Aqui está tudo o que os fãs precisam saber sobre o imposto de uma direção, que é rendido a Liam Payne, nos 2025 Grammy Awards.

Como o Grammy Awards homenageou Liam Payne com um clipe emocional

Os prêmios Grammy 2025 no segmento Memoriam destacaram a morte de Liam Payne no final de 2024 com um tributo emocional que mostra uma assembléia de Payne em uma direção. O fragmento incluiu numerosos clipes de Payne agindo no palco com outros membros do One Direction Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson e Zayn Malik ao longo dos anos.

Em um momento da homenagem, foi usada uma nomeação de Payne, na qual ele falou sobre seus sentimentos sobre o sucesso instantâneo de uma direção e sua influência. “Nunca esperamos que nada disso esteja acontecendo”, o cantor falecido foi ouvido no vídeo. “Se você realmente se sente e pensa sobre isso, fizemos algumas coisas incríveis”.

Christ Martin de Coldplay fez a noite ainda mais emocionante para todos tocando “All My Love” do último álbum de sua banda, Moon Music. Martin dedicou a música a Payne e a todos os outros artistas que morreram em 2024.

No momento da redação deste artigo, as autoridades argentinas acusaram cinco pessoas pela morte de Liam Payne. O caso está atualmente a caminho de prosseguir para o julgamento.