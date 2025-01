Libanês Nawaf Salam, juiz da CIJ que se tornou primeiro-ministro

“Nawaf Salam é amplamente respeitado pelo seu rigor académico, pelas suas opiniões independentes e pelo seu compromisso com a justiça e os direitos humanos.” Arquivo | Crédito da foto: AFP

Nawaf Salam, o novo primeiro-ministro do Líbano, é um proeminente juiz internacional que ganhou apoio para ficar fora das lutas políticas internas que paralisaram o país atingido pela crise nos últimos anos.

O homem de 71 anos, que até agora era juiz presidente do Tribunal Internacional de Justiça em Haia, vem de uma família política proeminente de Beirute.

Anteriormente, ele havia sido proposto para formar um gabinete no país mediterrâneo profundamente dividido, mas o Hezbollah, apoiado pelo Irã, opôs-se repetidamente a isso, e os oponentes do grupo esperavam que Salam pudesse reformar as instituições estatais há muito tempo sob seu controle.

Desde então, o Hezbollah foi severamente enfraquecido pela sua recente guerra com Israel e pela perda de um aliado importante na Síria, Bashar al-Assad, permitindo que o novo presidente libanês, Joseph Aoun, na segunda-feira, encarregasse Salam de formar um governo.

O grupo e seu aliado Amal se opuseram novamente a Salam, mas pela primeira vez, outros partidos políticos anteriormente aliados do movimento xiita o apoiaram.

“Nawaf Salam é amplamente respeitado pelo seu rigor académico, pelas suas opiniões independentes e pelo seu compromisso com a justiça e os direitos humanos”, disse o analista libanês Imed Salamey.

“A sua capacidade de manter uma distância igual dos partidos divididos do Líbano, ao mesmo tempo que incorpora princípios de justiça e governação, faz dele um símbolo de esperança para um futuro mais responsável e inclusivo.”

Quando a economia do país entrou em colapso em 2019, eclodiram protestos em massa exigindo a reforma de uma classe dominante acusada de corrupção e praticamente inalterada desde a guerra civil de 1975-1991.

Mas esgotaram-se quando a pandemia de Covid atingiu, antes de uma enorme explosão no porto de Beirute devastar a capital em 2020.

‘Reformista’

Nascido em Beirute em 1953, o Sr. Salam estudou direito e ciências políticas, inclusive em Harvard (Estados Unidos) e Sciences Po (França).

Salam foi nomeado embaixador do Líbano nas Nações Unidas em 2007, quando o político anti-Hezbollah Fuad Siniora era primeiro-ministro, e permaneceu no cargo durante uma década.

Os políticos que se opõem ao Hezbollah continuaram a sugerir várias vezes que Salam chefiasse um novo governo.

Salam assumiu a presidência da CIJ em fevereiro do ano passado.

“O seu papel em Haia reforça o seu perfil como um reformista capaz de combater a corrupção e a ineficiência, alinhando-o com as exigências dos cidadãos do Líbano por responsabilização e transparência”, disse Salamey.

Os prolíficos escritos de Salam incluem um ensaio de 2004 sobre a reforma do sistema eleitoral libanês.

Em Julho, anunciou que o TIJ tinha determinado que a presença contínua de Israel nos territórios palestinianos era “ilegal” e apelou a que “a sua presença ilegal terminasse o mais rapidamente possível”.

A declaração não era vinculativa, mas surgiu em meio à crescente preocupação com o número de mortos e destruição na guerra de Israel contra o Hamas, desencadeada pelo ataque do grupo palestino em 7 de outubro de 2023.

Israel chamou a decisão de “mentira”, enquanto os palestinos disseram que foi um “momento decisivo”.

‘Caminho certo’

A escolha de Salam ocorre depois que legisladores, sob pressão internacional, especialmente dos Estados Unidos e da Arábia Saudita, finalmente elegeram Aoun como presidente após uma vacância de dois anos no cargo.

O professor universitário libanês Ali Mrad disse que o apoio à nomeação de Salam reflecte “as mudanças reais que o Líbano está a experimentar.”

Mrad disse que eleger um primeiro-ministro com valores internacionais, qualidades reformistas e um historial de tomada de posição firme sobre a questão palestina poderia colocar o Líbano no “caminho certo”.

Salam segue os passos de seu tio Saeb, que chefiou o governo quatro vezes entre 1952 e 1973, e de seu primo Tammam, que foi primeiro-ministro de 2014 a 2016.

Sua esposa, Sahar Baassiri, é ex-enviada libanesa ao fundo cultural e educacional da ONU em Paris.