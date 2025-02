Líbano, IDF está deixando as aldeias da fronteira, com exceção de 5 estações

O exército israelense deixou as aldeias da fronteira libanesa, mas permanece em 5 estações atrás da linha de demarcação da ONU, disse a fonte de segurança do Líbano. Hoje, o prazo para download com base em um acordo de paz com o Hezbollah.

Agência ANSA Agência ANSA Israel não sai do Líbano, permanece em 5 fortes – notícias – ANSA.it 500 dias a partir de 7 de outubro, “Quinta -feira Hamas Ridarà 4 Hostage Dead” (ANSA)

“O exército israelense deixou todas as aldeias fronteiriças, com exceção de 5 pontos, enquanto o exército libanês está gradualmente implantando devido à presença de explosivos em algumas áreas e danos nas estradas”, segundo a fonte. A autoridade israelense disse ontem que Israel permanecerá no país nos “cinco pontos estratégicos” que controlam as comunidades do sul do Líbano.

Posteriormente, o ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, disse que o exército permaneceria “temporariamente” em cinco lugares estratégicos do Líbano.

Israel, agiremos fortemente se o Hezbollah quebrar o cessar -fogo



O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, disse que o Exército (IDF) estará sujeito à “força” do acordo de parada no Líbano e agirá contra qualquer ameaça ao Hezbollah, pois as unidades permanecerão em cinco posições estratégicas. O Times de Israel relata isso.

“A partir de hoje, as IDF permanecerão no campo de buffers em 5 bases estratégicas e continuarão a agir com força e sem comprometer qualquer violação do Hezbollah”, disse Katz. “O Hezbollah deve deixar completamente para trás a linha do rio Litani”, acrescentou.

Exército libanês emprega seus homens



O exército libanês anunciou que, após a aparência das forças israelenses, ele havia implantado suas unidades em várias aldeias fronteiriças no sul do país após o prazo estabelecido pelo incêndio entre o Hezbollah e Israel.

Os militares listados em um comunicado à imprensa, que foi implantado em cerca de dez aldeias ”, em coordenação com o Comitê de Quinteto Responsável pela supervisão do contrato de incêndio (…) e o United ON na ONU no Líbano (uniforme), após retirada de Israel.

Pois Beirute é qualquer presença israelense de emprego



Hoje, o Líbano condenou a presença de Israel em seu território, definindo -o com “ocupando” depois que a IDF disse que suas tropas permaneceriam em 5 locais, apesar da data de validade com o Hezbollah por sua aposentadoria: o Guardian: The Guardian: The Guardian: The Guardian: The Guardian : The Guardian Guardian: The Guardian News. O porta -voz da presidência afirmou que o Líbano tem o direito de usar todos os meios para garantir um retiro completo israelense. O Líbano também se esforçará para ajudar o Conselho de Segurança da ONU a “enfrentar violações israelenses e força Israel a se aposentar imediatamente”.

Un: atraso em viole está se retirando para uma resolução



Para a ONU “qualquer atraso” no retiro israelense da resolução de Lbano Viola 1701 “do Conselho de Segurança da ONU. No dia do tempo para retirar Israel do Líbano com base em um acordo de paz com o Hezbollah, L ‘IDF tem uma IDF. Ele anunciou a retirada das aldeias da fronteira libanesa, mas isso permanece em 5 estações por trás da linha da ONU DeMarka.

Hamas confirma: “Sábado, seis reféns grátis ao vivo”



Um funcionário palestino alto disse al-Mayadeen que “sábado será lançado 6 reféns em troca da libertação de alguns prisioneiros palestinos”. Ele disse que a decisão foi tomada “após consultas com mediadores no Catar e no Egito, como é a liderança do Hamas em Gaza”. Um alto funcionário aponta que, em troca, a medida foi acordada em “facilitar a entrada de máquinas pesadas, reboques e materiais de construção”

Reprodução reservada © Copyright ANSA