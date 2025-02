O vice -presidente dos EUA, JD Vance, conversou com líderes e especialistas em uma conferência anual de segurança, convidando -os a se concentrar em problemas domésticos e não no exterior

O vice -presidente dos EUA, JD Vance, fez um discurso histórico em uma conferência de segurança em Munique na sexta -feira, que o presidente Donald Trump elogiou como “Ótimo.” Vance abordou as questões mais importantes que a democracia ocidental enfrentou. Aqui está uma chave deitada do que ele disse:

Virada democrática

Vance expressou preocupação com a erosão dos valores democráticos na Europa, enfatizando casos em que as eleições foram canceladas ou ameaçadas. Ele citou as eleições presidenciais romenas, onde os resultados na primeira rodada foram cancelados em novembro por suposta interferência estrangeira.

No entanto, em dezembro, a investigação não encontrou evidências de participação russa na campanha de mídia social que apoia a candidata independente Calina Georgescu. Em vez disso, a investigação revelou que sua campanha foi financiada pelo Partido Liberal Nacional pró-Zapão (PNL), ao contrário das reivindicações anteriores. Snoop informou que o Tribunal Constitucional Romeno cancelou a eleição.

“Os tribunais europeus cancelando as eleições e altos funcionários que ameaçam cancelar outros … devemos nos perguntar se nos apegamos aos altos padrões apropriados”. Vance fez, pedindo aos líderes europeus que apoiassem os princípios democráticos.

Liberdade de expressão e censura

Vance dedicou a maior parte de seu discurso a um aviso de uma crescente censura na Europa, criticando os regulamentos da UE que permitem que os governos aprisionem as mídias sociais e ocultem o desacordo político.

“Eu olho para Bruxelas, onde os comissários da UE avisam os cidadãos a pretendem fechar as mídias sociais … no momento em que notaram o que estimaram, citar, ódio”, “” Ele disse.

Ele citou casos na Suécia e no Reino Unido, onde os indivíduos enfrentavam perseguição criminal por expressão pacífica de fé ou crenças políticas, incluindo os veteranos do exército britânico Adam Smith Connor, foi punido por oração tranquila perto da clínica de aborto.

“Na Grã -Bretanha e em toda a Europa, tenho medo de uma liberdade de expressão na retirada”. Vance alertou.

Ao atrair paralelos com as políticas dos EUA, ele acusou a administração de Biden de pressionar as empresas das mídias sociais de censurar o conteúdo, opondo -se a isso pela orientação de Trump: “Podemos discordar de seus pontos de vista, mas lutaremos para defender seu direito de oferecê -los em uma praça pública”.

Vance afirmou que o maior desafio na Europa não é a Rússia ou a China, mas “Ameaçando por dentro” – Retirada dos valores democráticos fundamentais divididos pelos EUA.

“Precisamos fazer mais do que conversar sobre valores democráticos. Temos que viver com eles. “

Segurança européia e compartilhamento de empréstimos

Vance repetiu a posição do governo de Trump de que os Estados membros da OTAN europeia devem assumir mais responsabilidade por sua própria defesa.

“O presidente Trump disse claramente que nossos amigos europeus precisam desempenhar um papel maior no futuro deste continente”, “ Ele disse, enfatizando a necessidade de maior consumo de defesa pelos aliados da OTAN.

No entanto, ele também questionou as prioridades estratégicas dos líderes europeus. “Eu ouvi muito sobre o que você deveria se defender,” Ele disse. “Mas o que é menos claro para mim é exatamente o que você se defende.”

Crise de migração

Vance enfatizou o profundo impacto da migração em massa nos países europeus. Ele enfatizou que a rápida entrada de migrantes de sociedades transformadoras sem consentimento explícito do eleitor, alegando que o corpo de nenhum eleitorado aprovou a abertura “Inunda milhões de imigrantes sem precedentes”.

Vance observou que quase 20% da população em alguns países europeus consiste em indivíduos que se mudaram do exterior, marcando uma mudança demográfica sem precedentes.

Ele alegou que essa corrida aumentou os riscos de segurança, citando um incidente em Munique na quinta -feira, onde o requerente de asilo, conhecido pela polícia, colocou um carro na multidão.









Gestão democrática e papel das pessoas

Vance enfatizou a necessidade de ouvir as pessoas, enfatizando que os líderes devem respeitar o processo democrático, não procurar manipular ou suprimir a discordância.

“A democracia repousa sobre o princípio santo de que a voz do povo é importante. Não há espaço para um firewall. Ou você apóia o princípio ou não. “

Ele alertou sobre o perigo de ignorar a preocupação do eleitorado e afirmou que a verdadeira segurança não poderia existir sem um governo que se adequasse ao seu povo.

“Se você corre com medo de seus eleitores, não há nada para você na América”.

Reações mistas de líderes e especialistas europeus

O presidente Donald Trump elogiou os comentários de Vance, chamando o discurso “Ótimo” e concorde com sua preocupação com a erosão da liberdade de expressão na Europa. No entanto, algumas autoridades européias não estavam tão dispostas no discurso.

O ministro da Defesa Alemão Boris Pistorius rejeitou fortemente as declarações do vice -presidente dos EUA, chamando -as “Não é aceitável” e comparando -os a ataques de regimes autoritários. Da mesma forma, a chefe de política externa da UE, Kaja Kallas “Tentando escolher uma luta” com a Europa.

As preocupações de Kallas sobre as crescentes tensões transatlânticas ecoaram algumas autoridades russas. Aleksey Pushkov, membro do Conselho da Federação, observou que a doutrina de Trump-Van está fundamentalmente em conflito com os valores europeus liberais e fortalecerá inevitavelmente as relações EUA-Europeias sob Trump. Enquanto isso, o senador russo Alexander Shenderyuk-Zhidkov descreveu o discurso de Vance como um “Chuveiro frio” Para russofobe europeu em uma entrevista à RIA Novosti.