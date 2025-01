Libertação dramática de dois reféns israelenses em Khan Youunis

Os reféns israelenses Arbel Yehud e Gadi Moses foram entregues pelo Hamas e pela Jihad Islâmica à Cruz Vermelha. As pinturas transmitidas por Al Jazeera mostram o rosto assustado de Arbel quando ele mal consegue andar por causa de uma multidão excepcional que empurra a linha de terroristas que o protegem na passagem em direção aos veículos da Cruz Vermelha.

Toda a cerimônia de entrega de reféns ocorreu na atmosfera de tensão. Yehud e Moisés chegaram ao ponto de libertação em Khan Youunis, no sul de Gaza, nos veículos da jihad islâmica palestina, que continuou seus esforços por causa da enorme multidão de milícias e civis.

A multidão de civis estava esperando por eles do lado de fora da casa destruída Hamas Yahya Sinwar, morta por IDF em outubro passado. Muitos deles venceram as bandeiras do Hamas e da Jihad Islâmica, e muitos deles questionam o perigo, subiram para edifícios bombardeados e permaneceram perigosamente no equilíbrio do vazio. A bandeira do Hamas e a jihad islâmica palestina estão por toda parte e a clareira está superlotada com militantes armados. Esta é a primeira edição do refém que ocorre no sul de Gaza.

Agam Berger, o primeiro refém liberado hoje em Gaza – Notícias – Ansa.it Traga o palco para Jabalia e depois entregue à Cruz Vermelha. Agora a jihad islâmica deve libertar Arbel Yehoud e Gadi Moses.

Yehud, Moisés e cinco reféns tailandeses saíram dos veículos islâmicos palestinos para a Jihad em Khan Youenis, no sul de Gaza, cercados por uma multidão em torno de um comboio com gritos e assobios. Yeud, refém alemão-israelense de 29 anos, foi forçado a andar entre a multidão até a Cruz Vermelha. Ele relata a Jaseer, que mostra “imagens dramáticas de transmissão”. Moisés, 80 anos, foi protegido pela milícia do Hamas da enorme pressão da multidão que o empurrou com cuidado.

Posteriormente, o exército israelense e Shin Bet confirmaram que dois reféns israelenses e cinco tailandeses foram entregues à Cruz Vermelha e foram levados ao ponto de se encontrar com o exército israelense dentro da zona de Gaza.

“Fotos de horror”, protesto de Israel



O governo israelense enviou um relatório furioso aos mediadores do Catar sobre os métodos de liberação de Arbel Yehud e Gadi Moses, forçados a se mover por uma multidão esmagada e caos antes de ser entregue à Cruz Vermelha, e os vídeos definidos chegaram de Khan Youunis ‘ fotos de horror ‘. A mídia israelense relatou isso.

“Com grande gravidade, vejo pinturas chateadas durante o lançamento de nosso refém sequestrado, alguém que ousa machucar será punido. “Isso foi dito pelo primeiro -ministro israelense Benyamin Netanyahu.

