Líbio libertado da prisão, TPI pede explicação à Itália

A Itália deve explicar as razões da libertação do general líbio Njeem Osama Almasri Habish da prisão, ocorrida ontem “sem aviso prévio e consulta”. O Tribunal Penal Internacional continua o seu ataque depois de ver fracassada a entrega de um homem que queria preso por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Toda a oposição que acusa o governo de libertar o “torturador” também está em pé de guerra. O ministro do Interior, Matteo Piantedosi, informará o parlamento sobre o caso na próxima semana. Mais uma detenção controversa para a Itália, pouco mais de um mês após a detenção do iraniano Mohammed Abedini Najafabadi. O resultado foi semelhante: libertação e repatriação. Neste último caso, porém, não houve intervenção formal do governo, mas foi o Tribunal Romano de Recurso que constatou irregularidades na prisão e ordenou a sua libertação.

Tal como Abedini, Njeem não é um peão das instituições líbias. É o ápice da polícia judiciária e opera sob a dependência funcional direta do poder judiciário e do próprio Procurador-Geral do Estado, Sadiq Al-Sura, a quem é confiada a investigação de muitos crimes geralmente graves cometidos no país. Trabalha com a Autoridade Antiterrorismo e de Dissuasão do Crime Organizado (Conselho), que, entre outras coisas, gere a Prisão de Mittiga, onde centenas de criminosos e terroristas ainda estão encarcerados. Um importante representante do governo com o qual a Itália estreitou relações em diversas áreas, desde os fluxos migratórios ao petróleo e gás. No sábado passado, o Tribunal de Haia emitiu por maioria – a pedido do procurador do órgão em 2 de outubro – um mandado de prisão contra o general líbio por crimes de guerra e crimes contra a humanidade cometidos na prisão de Mittiga, perto de Trípoli, de Fevereiro de 2011. Njeem foi localizado em Turim em 19 de janeiro e preso.

“O suspeito – afirmou o tribunal – foi mantido sob custódia enquanto se aguarda a conclusão dos procedimentos necessários para a sua extradição. A pedido e com total respeito das autoridades italianas, o tribunal absteve-se deliberadamente de comentar publicamente a detenção. sem aviso prévio ou consulta ao tribunal, Almasri foi alegadamente libertado e regressou à Líbia. O tribunal solicita, e ainda não recebeu, a verificação das medidas tomadas. tribunal durante a sua investigação e acusação de crimes”. Foram os juízes do Tribunal de Recurso de Roma que não confirmaram a detenção, porque esta não foi precedida de uma entrevista com o Ministro da Justiça, responsável pelas relações com o TPI. O o homem foi assim libertado na noite de terça-feira e repatriado para Trípoli, por motivos de urgência e segurança, devido ao perigo do sujeito e aos riscos de um possível transporte em voo regular, ficamos a saber que dezenas deles o carregaram triunfantemente após o desembarque apoiadores que o acolheram com alegria, como pode ser visto nos vídeos postados nas redes sociais da Líbia. Mas como Najeem chegará à Itália? No sábado passado, pelo que sabemos, chegou da Alemanha, onde alugou um carro e pediu ao locatário que o devolvesse a Fiumicino. No mesmo dia, o tribunal emite um mandado de prisão e assim o homem se torna procurado sem saber. À noite, ele vai ao estádio assistir Juventus x Milan. No dia seguinte, foi preso por Digos e levado para a prisão de Vallette, onde passou duas noites antes de regressar à Líbia.

A oposição levantou-se e realizou uma conferência de imprensa conjunta à tarde e pediu ao Primeiro-Ministro que apresentasse um relatório ao Parlamento. “Os melões – diz a secretária do Partido Democrata, Elly Schlein – declararam guerra aos traficantes de seres humanos em todo o mundo, um deles foi preso e levado para casa. Njeem observa que Nicola Fratoianni (Avs) é um “criminoso de guerra”, mas foi libertado com “a cumplicidade do nosso governo, do ministro competente e do primeiro-ministro”. Até à data, para Riccardo Ricciardi (M5S), “a única repatriação realizada pelo governo Meloni foi para trazer para casa criminosos e atropelar o direito internacional. Isto é inaceitável”. Matteo Renzi (Iv) se dirige a Nordio: “Ele é um criminoso perigoso e você não o está perseguindo, mas sim o trazendo para casa em um avião espião. Sou o único que diz que você é louco?”. Riccardo Magi (+E) vê na questão “uma enorme e ilimitada fraqueza do Estado e a sua possibilidade de chantagem”.

