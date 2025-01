Licença médica de médico indiano-americano revogada por abrigar duas mulheres indianas como empregadas domésticas de baixos salários

A licença médica de um médico índio americano foi permanentemente revogada por recrutar e abrigar ilegalmente duas mulheres indianas para trabalhar como empregadas domésticas com baixos salários.

Dr. Harsha Sahni, que mantinha uma prática de reumatologia em Colonia, Nova Jersey, se confessou culpado de acusações federais de conspiração para ocultar e abrigar estrangeiros e de apresentar uma declaração de imposto de renda falsa em fevereiro passado.

Ele está programado para começar a cumprir uma sentença de prisão de 27 meses proferida por um juiz de um tribunal federal em outubro de 2024, anunciaram o procurador-geral Matthew J. Platkin e a Divisão de Defesa do Consumidor na quarta-feira (8 de janeiro de 2025).

Sahni estava temporariamente suspensa do exercício da medicina desde setembro de 2023, enquanto o Estado tomava medidas administrativas para revogar a sua licença na sequência da sua contestação criminal.

“A revogação anunciada hoje encerra um caso perturbador em que um médico jurou defender os mais elevados padrões de cuidado e compaixão explorou e abusou de vítimas vulneráveis ​​para seu próprio ganho financeiro”, disse o procurador-geral Platkin.

“Não há lugar na profissão médica para este tipo de conduta criminosa e total desrespeito pela humanidade”. “O tratamento dado pela Dra. Sahni às mulheres que ela abrigou ilegalmente como mão de obra barata para ela e sua família violou as regras mais básicas da profissão médica e causou um sofrimento inimaginável às suas vítimas”, disse Cari Fais, Diretora da Divisão de Defesa do Consumidor.

“Somente a revogação permanente de sua licença médica poderia proteger adequadamente Nova Jersey e seus residentes dos perigos que ela representava como médica”, disse a Sra. Fais.

Sahni se declarou culpado das acusações em fevereiro passado. Nas suas confissões de culpa, ele disse que conhecia as mulheres, identificadas nos autos como Vítima 1 e Vítima 2, que estavam no país ilegalmente e que as abrigou para obter ganhos financeiros e as levou a acreditar que seriam presas e deportadas. se eles interagissem com as autoridades.

Sahni admitiu que forneceu às vítimas comida, roupas e abrigo e as acolheu para trabalhar como donas de casa a um preço inferior ao que teria de pagar se as tivesse contratado legalmente.

Ele admitiu ainda ter ordenado às mulheres que dissessem aos funcionários da imigração que eram membros da sua família e estavam nos Estados Unidos para fazer turismo, sabendo que isso não era verdade.

E embora as mulheres fossem empregadas domésticas, Sahni admitiu em tribunal que não pagava impostos relacionados com o seu trabalho e não divulgava o trabalho realizado pelas vítimas na sua declaração de imposto de renda pessoal, de acordo com o comunicado de imprensa.

Numa queixa verificada e outros documentos apresentados ao Conselho, o Estado alegou que Sahni exigia que a Vítima 1, que residia na casa do médico, trabalhasse aproximadamente das 7h00 às 22h00 por aproximadamente US$ 240 a US$ 600 por mês, valor que Sahni pagava à vítima. . Família de 1 pessoa na Índia.