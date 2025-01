Lições do passado volátil da Síria para o seu futuro incerto

A história da Síria apresenta muitas lições para Hayat Tahrir al-Sham, o grupo radical islâmico que lidera agora um processo de transição no país, e para aqueles que desejam ver uma Síria pacífica, secular e democrática.

Em 1970, Hafez al-Assad tomou o poder na Síria após um golpe que chamou de “Movimento Corretivo”. Isto ocorreu depois de anos de intenso conflito dentro do Partido Baath, começando com o golpe de 1961 que pôs fim A união da Síria com o Egito. Um golpe em 1963 estabeleceu o governo Baath, iniciando um período marcado por novos golpes, expurgos e pela derrota contra Israel em 1967 na Guerra dos Seis Dias, deixando a nação profundamente fraturada. No meio desta turbulência, o velho Assad emergiu como um líder pragmático, ganhando o apoio de figuras militares importantes, alauitas e baathistas, e cronometrando sabiamente a sua tomada do poder.

A situação atual apresenta semelhanças impressionantes com aqueles anos de formação. A retórica de Assad de não exportar a revolução socialista reflecte a negação da jihad global por parte do líder recentemente em ascensão da organização, Ahmad al-Sharaa. Ambas as figuras procuraram consolidar o poder nomeando uma liderança interina inclusiva, que equilibrasse a representação de diferentes comunidades, ao mesmo tempo que, em cooperação com uma pequena camarilha, exerciam o poder nos bastidores.

Com al-Sharaa, temos de esperar até que o governo de transição seja formado para ver esta estratégia em acção. Mas a sua abordagem pragmática até agora aponta claramente nesta direcção. O governo de transição que provavelmente surgirá em breve será diversificado, mas espera-se que Al-Sharaa continue dependente do pequeno grupo com o qual admitiu sentir-se mais confortável: aqueles que ajudaram a moldar o governo em Idlib, o seu antigo reduto no norte do país. Síria.

Embora Hafez al-Assad mantivesse um discurso socialista, ele suavizou o tom secular da retórica dos seus antecessores, incorporando referências islâmicas para atrair a população em geral. Al-Sharaa continua enraizado na sua ideologia islâmica, mas a sua análise das necessidades da Síria e do contexto regional assume frequentemente um tom secular mais pragmático. Assad suavizou algumas das políticas socialistas de linha dura dos seus antecessores, enquanto Al-Sharaa abraçou a economia de mercado livre e removeu barreiras comerciais. Ambos os homens iniciaram mudanças constitucionais para garantir o seu domínio. Assad esperou três anos antes de apresentar a sua constituição baathista de 1973. Al-Sharaa está a pedir três anos antes de apresentar a sua constituição, que provavelmente terá um forte tom islâmico se ele e o seu grupo conseguirem o que querem.

Esses paralelos podem não ser coincidência. Os islamitas, apesar de desprezarem Hafez al-Assad, admiraram durante muito tempo a sua liderança pragmática e calculista. Al-Sharaa, cujo pai conheceu Assad pessoalmente, poderia muito bem levar adiante estas lições.

A Síria já enfrentou tais transições antes. A menos que os defensores seculares e pró-democracia aprendam com o passado, corremos o risco de cair nas mesmas armadilhas.

Mas o contexto atual oferece oportunidades. A reconstrução requer investimento estrangeiro significativo e apoio a longo prazo, dependente do respeito pelos direitos comunitários, pelos direitos das mulheres e pelos direitos individuais. Defensores seculares como eu devem insistir num papel mais importante na tomada de decisões e sublinhar que a recusa de Al-Sharaa em partilhar o poder atrasará a reconstrução e prolongará o sofrimento da Síria.

O movimento secular na Síria está longe de ser pequeno. Os drusos (3 a 5 por cento), os cristãos (3 a 5 por cento), os alauitas (8 a 12 por cento) e os curdos (12 a 15 por cento) têm todos interesse em apoiar o secularismo por razões comunitárias. Além deles, muitos árabes sunitas também são seculares e uma proporção significativa pertence a partidos seculares de esquerda, embora a percentagem exacta permaneça obscura. Juntos, estes grupos poderiam representar mais de metade da população da Síria.

Idealmente, uma maioria poderia favorecer um Estado secular num referendo nacional, embora as condições actuais tornem tal votação impraticável. O período de transição de quatro anos proposto por Al-Sharaa poderá beneficiar-nos se nos organizarmos e agirmos de forma decisiva. Se não o fizer, corre-se o risco de ceder esta oportunidade aos apoiantes do seu grupo, permitindo-lhes consolidar ainda mais a sua posição no poder.

A história destaca esses riscos. Quando os responsáveis ​​do Baath deram o seu golpe em 1963, o governo de unidade já incluía representação igual do Partido Baath e da Irmandade Muçulmana. A subsequente luta pelo poder marginalizou os liberais e levou os islamistas à clandestinidade. O seu regresso no final da década de 1970 culminou na revolta de Hama em 1982, onde Assad e o seu irmão Rifaat Eles bombardearam partes da cidade, matando entre 15 mil e 40 mil habitantes, segundo a fonte. De acordo com testemunhos de sobreviventes, muitos massacres a sangue frio ocorreram quando as tropas de Assad entraram na cidade.

O nascente regime de Al-Sharaa representa uma forma mais radical de Islão político do que a defendida pela Irmandade Muçulmana. No entanto, o grupo não demonstrou interesse em vingar-se das atrocidades cometidas no passado pelo regime de Assad, seja pai ou filho. Este pragmatismo é encorajador.

Mas será esta abordagem uma estratégia táctica para ganhar tempo, como fez Assad em 1970, ou uma mudança genuína? Se for a primeira opção, a Síria corre o risco de sofrer uma nova forma de autoritarismo ideológico com o islamismo no seu cerne. Neste último caso, um movimento secular mais bem organizado poderia alavancar os objectivos partilhados de paz e reconstrução para forjar um acordo viável, evitando erros do passado.

Os Estados Unidos têm aqui um papel fundamental. As sanções e a ajuda internacional são ferramentas poderosas para encorajar todas as partes a chegarem a um acordo. Ao aproveitá-los, os Estados Unidos podem orientar a transição da Síria e garantir um legado de promoção da estabilidade e da reconstrução na região. O Presidente eleito Trump poderia supervisionar com sucesso toda esta transição no final do seu segundo mandato, marcando um elemento importante do seu legado de política externa.

Ammar Abdulhamid é um ativista pró-democracia sírio-americano, parlamentar e diretor político do Congresso Mundial da Liberdade.

