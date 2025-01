Líder da oposição venezuelana é preso após protesto contra o governo

A líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, foi presa quinta-feira quando as forças de segurança dispararam contra o seu comboio de motocicletas quando ela saía de um protesto antigovernamental em Caracas, segundo os seus assessores.

Leia também | Tensões aumentam na Venezuela antes da posse presidencial de Maduro

Machado emergiu de meses de esconderijo na quinta-feira para reaparecer em público como parte de uma última tentativa de impedir que o presidente Nicolás Maduro se apegue ao poder.

A equipa de imprensa de Machado disse numa publicação nas redes sociais que as forças de segurança “interceptaram violentamente” o comboio quando este saía do leste de Caracas.

“Queriam que lutássemos entre nós, mas a Venezuela está unida, não temos medo”, gritou Machado a algumas centenas de manifestantes em cima de um camião na capital, momentos antes da sua detenção.

Não houve detalhes imediatos sobre seu paradeiro e o governo Maduro ainda não comentou. Mas a prisão chocante suscitou apelos pela sua libertação imediata por parte de governos e líderes de toda a América Latina e de outros países.

Machado, de 57 anos, é um antigo legislador linha-dura que permaneceu e lutou contra Maduro mesmo depois de muitos dos seus aliados na liderança da oposição terem fugido, juntando-se ao êxodo de cerca de 7 milhões de venezuelanos que deixaram a sua terra natal nos últimos anos.

Os legalistas que controlam o judiciário do país proibiram-no de concorrer contra Maduro no ano passado. Numa jogada hábil, apoiou um estranho desconhecido, o diplomata reformado Edmundo González, que esmagou Maduro por uma margem de mais de dois para um, de acordo com registos de urnas recolhidos pela oposição e validados por observadores internacionais.

González, invocando o título de presidente eleito reconhecido pelos Estados Unidos e outros países, exigiu a libertação de Machado do exílio.

“Aviso as forças de segurança: não brinquem com fogo”, disse numa publicação nas redes sociais a partir da República Dominicana, onde se encontrou com o presidente Luis Abinader e uma delegação de ex-presidentes de toda a América Latina.

Os protestos convocados por Machado ocorreram um dia antes de a Assembleia Nacional, controlada pelo partido no poder, empossar Maduro para um terceiro mandato de seis anos, apesar de evidências credíveis de que ele perdeu as eleições presidenciais.

Houve relativamente pouca participação nos protestos de quinta-feira, já que a tropa de choque foi mobilizada em força. Os venezuelanos que viram as forças de segurança de Maduro prender dezenas de opositores e transeuntes regulares desde as eleições de julho mostraram-se relutantes em mobilizar-se nos mesmos números que no passado.

“É claro que há menos gente”, disse o vendedor de empanadas Miguel Contrera enquanto soldados da Guarda Nacional com escudos antimotim passavam zunindo em motocicletas. “Há medo.”

Os manifestantes que compareceram bloquearam uma avenida principal de um reduto da oposição. Muitos eram idosos e vestidos de vermelho, amarelo e azul, atendendo ao apelo de Machado para usarem as cores da bandeira venezuelana. Todos repudiaram Maduro e disseram que reconheceriam González como o legítimo presidente da Venezuela.

O envio de forças de segurança, bem como de grupos armados pró-governo conhecidos como “colectivos” para intimidar os opositores, revela uma profunda insegurança por parte de Maduro, disse Javier Corrales, especialista em América Latina do Amherst College.

Desde as eleições, o governo prendeu mais de 2.000 pessoas, incluindo até 10 americanos e outros estrangeiros, que alega estarem a conspirar para derrubar Maduro e semear o caos na nação sul-americana rica em petróleo. Ainda esta semana, homens armados mascarados prenderam um antigo candidato presidencial, um proeminente activista pela liberdade de expressão e até o genro de González enquanto este levava os seus filhos pequenos à escola.

“É uma demonstração impressionante de força, mas também é um sinal de fraqueza”, disse Corrales, coautor de um artigo deste mês, “Como Maduro roubou o voto da Venezuela”, no Journal of Democracy.

“Maduro está seguro no cargo”, disse Corrales, “mas ele e os seus aliados reconhecem que estão a avançar com uma grande mentira e não têm outra forma de justificar o que estão a fazer, exceto confiando nos militares”.

O Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, também repleto de partidários do governo, declarou Maduro o vencedor das eleições. Mas, ao contrário das eleições anteriores, as autoridades não forneceram qualquer acesso aos registos de votação ou aos resultados a nível distrital.

A oposição, porém, coletou atas de 85% das urnas eletrônicas e as divulgou online. Mostraram que o seu candidato, González, derrotou Maduro por uma margem de mais de dois para um. Especialistas das Nações Unidas e do Carter Center, com sede em Atlanta, ambos convidados pelo governo Maduro para observar as eleições, afirmaram que as atas publicadas pela oposição são legítimas.

Os Estados Unidos e outros governos também reconheceram González como o presidente eleito da Venezuela. Até mesmo muitos dos antigos aliados esquerdistas de Maduro na América Latina planeiam faltar à cerimónia de tomada de posse de sexta-feira.

O presidente Joe Biden, reunido com Gonzalez na Casa Branca esta semana, elogiou o até então desconhecido diplomata aposentado por ter “inspirado milhões”.

“O povo da Venezuela merece uma transferência pacífica de poder para o verdadeiro vencedor das suas eleições presidenciais”, disse Biden após a reunião.