Líder do BSP disparou em Naraingarh em Haryana

Um líder do Partido Bahujan Samaj (BSP) da Ambala de Haryana foi morto a tiros por agressores armados aqui em Naraingarh, informou a polícia no sábado (25 de janeiro, 25 de 2025).

A polícia disse que o BSP Harbilas Singh Rajjumajra foi acompanhado por dois amigos, Puneet e Gugal, quando o ataque ocorreu enquanto eles estavam no carro na sexta -feira (24 de janeiro de 2025) à noite. Puneet também sofreu ferimentos a bala.

Após o ataque, eles foram transferidos para PGimer, Chandigarh, onde Harbilas sucumbiu às suas feridas tarde da noite, enquanto Puneet estava fora de perigo.

A polícia disse que os atacantes não foram identificados até agora.

Naraingarh Sho Lalit Kumar alcançou o lugar do crime para iniciar a investigação. O superintendente policial, Ambala, SS Bhoria, disse que uma equipe policial foi constituída para pegar os agressores.

Os líderes do BSP, com sede em Ambala, exigiram que a polícia fizesse todos os esforços para pegar o acusado o mais rápido possível. Rajjumajra teve sucesso nas eleições da Assembléia de Naraingarh no ano passado.