O Sudão do Sul tem cinco vice -líderes, nomeados como parte de um acordo sobre a divisão do governo

Presidente do Sudão do Sul Salva Kiir Mayardit, ele demitiu dois de seus vice -presidentes, chefe do Escritório de Segurança Interna do Serviço de Segurança Nacional e outros funcionários principais no último terremoto de seu governo.

A mudança do líder da África Oriental foi anunciada em uma série de decretos lidos nos emissores estaduais, SSBC, na segunda -feira, sem razões. Chegou no dia seguinte ao fato de o escritório de Kiir anunciar que ele havia retornado de uma visita oficial aos Emirados Árabes Unidos, onde discutiu a expansão da cooperação bilateral em agricultura, mineração, energia e infraestrutura.

Segundo a ordem, Kiir rejeitou o vice -presidente de longa data da James Wani Igga e a substituiu por Bol Mel, de Benjama, que agora sancionou em 2017 por causa da suposta corrupção. A IGGA, um general militar, ocupa um cargo desde 2013 e é o vice -presidente do partido no poder do movimento de libertação do povo nacional do Sudão (SPLM). Mel, seu substituto, serviu como enviado presidencial sênior de programas especiais e vice -secretário geral do SPLM.

O presidente Kiir também libertou Hussein Abdelbagi Akol dos deveres de seu vice -presidente e nomeou Josephine Laga como seu substituto. Akol designado para o Ministro da Agricultura, uma posição que já havia ocupado o lago. Akol e Laga são membros da Aliança da Oposição do Sudão do Sul (SSOA), uma coalizão política.

O Sudão do Sul tem cinco vice -presidentes como parte do Acordo de Divisão de Poder de 2018, que encerrou a guerra civil de cinco anos que começou em 2013 devido à briga entre o Presidente Kiir e seu atual vice -presidente Riek Machara.

O estado de Zalom se tornou o mais recente país da África depois de receber a independência do Sudão em 2011. Um país rico em petróleo foi atrasado repetidamente pelas eleições gerais atrasadas.













Kiir geralmente mudou o governo de transição nos últimos anos. Em dezembro, o presidente demitiu o governador do Banco Central e os chefes militares e policiais da terra, após o tiroteio na capital, Juba.

Na segunda -feira, o presidente emitiu um regulamento separado, demitindo o chefe do Escritório de Segurança Interna do Serviço de Segurança Nacional, o general Akech Tong Aleu, a quem nomeou em outubro passado para substituir o general Akola Koor pelo chefe de espionagem. O general Charles Chiek Mayo foi nomeado chefe da agência interina até que um substituto duradouro seja encontrado.

Kiir também rejeitou o Awel Deng da Yoland como Ministro da Saúde e General Alfred Futuyo Karaba como governador do estado de Equatoria Ocidental. O presidente não nomeou substituições.