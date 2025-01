Líder jovem do BJP baleado por causa de disputa de estacionamento em Jammu, 1 preso

O presidente do Jammu BJP Yuva Morcha, Kanav Sharma, recebe tratamento após sofrer um ferimento à bala após uma briga por causa de um problema de estacionamento, no Hospital GMC em Jammu, na sexta-feira. | Crédito da foto: ANI

A polícia prendeu um funcionário do governo por supostamente abrir fogo contra um líder jovem do BJP após uma altercação sobre um problema de estacionamento em Jammu, disseram autoridades no sábado (4 de dezembro de 2024).

“Um incidente foi relatado na delegacia de polícia de Bakshi Nagar em conexão com um tiroteio na área de New Plot devido a uma disputa de estacionamento. O advogado Kanav Sharma estava estacionando seu veículo em uma rua fora da sala de Desenvolvimento de Energia (PDD) do atacante do departamento quando foi confrontado por um funcionário do PDD. Isso levou a uma altercação na sexta-feira”, disse um porta-voz da polícia.

Durante a discussão, uma briga começou entre os dois. Ravinder Singh então sacou sua pistola licenciada e disparou duas balas contra o advogado Kanav Sharma, disse o porta-voz.

O Sr. Kanav foi imediatamente levado às pressas para o Hospital Sarwal, onde recebeu os primeiros socorros, e posteriormente foi encaminhado ao GMC para tratamento adicional. Enquanto isso, Ravinder Singh fugiu do local, acrescentou o porta-voz.

Depois de receber informações sobre o incidente, a polícia protegeu a cena do crime e convocou equipes do laboratório de ciência forense para conduzir uma investigação, disse o porta-voz.

Uma caçada humana foi lançada contra Ravinder Singh e ele foi preso. A arma utilizada no crime também foi recuperada, disse o responsável.

Kanav Sharma é o presidente de Bhartiya Janata Yuva Morcha do distrito de Jammu e filho do líder do BJP, Chander Mohan Sharma.

Singh, um funcionário do governo, está atualmente destacado na Parade em Jammu e desempenhava suas funções na New Plot no momento do incidente.

Um caso foi registrado e novas investigações estão em andamento, disse a polícia.