Líderes tecnológicos se unem na posse de Trump na Rotunda do Capitólio

Alguns dos principais líderes tecnológicos do país reúnem-se na Rotunda do Capitólio para a tomada de posse do presidente eleito Trump, à medida que a indústria se aproxima da órbita do novo líder.

Os participantes da inauguração incluem o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, o CEO da Apple, Tim Cook, o CEO do Google, Sundar Pichai, o fundador da Amazon, Jeff Bezos, e o CEO da SpaceX e da Tesla, Elon Musk, que se tornou um aliado próximo de Trump e chefiará o “Departamento de Governo”. .” Eficiência”, (DOGE).

O cofundador e CEO da OpenAI, Sam Altman, também foi visto nos eventos de lançamento.

O coro de líderes tecnológicos perto de Trump na segunda-feira teria sido uma cena improvável durante a sua primeira administração. Em 2016, muitas das mesmas pessoas expressaram preocupação com a ascensão de Trump no mundo político.

A presença da indústria tecnológica no Capitólio sublinha os resultados de um esforço de meses da indústria para se reconciliar com o novo presidente, que passou anos a atacar empresas no tradicionalmente azul profundo Vale do Silício.

Os Democratas rejeitam veementemente a dinâmica emergente.

No seu discurso de despedida na semana passada, o presidente Biden expressou preocupação com a formação de uma “oligarquia” de “extrema riqueza, poder e influência” nos Estados Unidos.

Ele não nomeou diretamente Trump ou seus aliados bilionários, mas criticou o Meta por encerrar seu programa de verificação de fatos em meio à ameaça de desinformação e desinformação.

Fonte