A Juventus faz o primeiro ato contra o PSV: Bianconeri venceu por 2 a 1 no estádio, McKennie e Mbangula proporcionaram sucesso ao momento do momento do ex-perísico interist no meio. Thiago Motta encontrará três vitórias seguidas pela primeira vez na temporada, sua equipe terá que ir à conquista do passe de qualificação entre a semana na Holanda. O brasileiro italiano apresenta novas compras: Veiga e Kelly são os proprietários da defesa, a bicicleta Mani ainda está ganhando uma votação com Vlahovice, Alberto Costa está fora, porque não na lista da Liga dos Campeões. “Queremos mantê -lo, temos excelentes relacionamentos com o PSG e falaremos sobre isso até o final da temporada”, explica Cristiano Giuntoli Diretor Técnico sobre as estratégias do atacante francês, que chegaram a um empréstimo e autor de cinco objetivos nos Primeiras três apresentações. A segunda novidade na Juve de Thiago é a exclusão de Koopmeiners, com Douglas Luiz e Locatelli e McKennie em Trocar entre Nico Gonzalez e Yildiz. No PSV, o antigo intervisico pega em Trident com De Jong e Lang. Com um cruzamento para a moto Muani, que é fechada pela defesa holandesa.

Em um quarto de hora, a Juve pressiona e imediatamente converte a bola novamente sem poder criar outro grande perigo para a equipe de Bosz. Então o PSV começa a dedicar confiança, De Jong Head leva todos eles de um de seus bancos flamingo, tem a oportunidade da beira de uma pequena área, mas é regularmente desequilibrada Douglas Luiz e Gregorio. A Juve cresce novamente na segunda parte da primeira metade e, aos 34 minutos, passa pela parede holandesa: Veetman inicia um pequeno gol como no desafio Maxi-Hra. Thiago Motta deixa o chato Yildiz e Lancia Mbangula no camarim, o belga imediatamente tenta na cruz de Weah e Flamingo recusa alguns passos da linha. No primeiro L no PSV, no entanto, o sorteio chega: o evento começa em Lang, Carambola Ball nas pernas perísicas, que Baffa Kelly com Dribbing e Gregory com um acidente no primeiro post. O protesto de Bianconeri pela falta da mão dos 10 holandeses 10, o árbitro Siebert com grandes gestos mostra o peito e verifica 1-1.

Thiago escolhe a Conceicao para aumentar a juve, mas sem grandes resultados, então, cerca de dez minutos depois, Koopmeiners e Thuram Insert. As oportunidades e perigos de Benitez não os vêem mais e, nos últimos 14 ‘Vlahovice, a moto Muani entra. No entanto, é exatamente o goleiro do PSV a combiná-lo aos 82 minutos: Conceicao atravessa o baixo e recusa um curto, Mbangula chega para copiar e por 2-1, graças ao qual o estádio explode. E ao se recuperar, Veig precisa se aproximar da vitória do armamento. Em uma semana, Bianconeri será apresentado em Eindhoven com o objetivo das vantagens, mas a primeira na Itália é enfrentar um derby no campeonato intermediário contra o Intermediário em casa, adiou o adiamento da noite de domingo.

