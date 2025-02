Liga dos Campeões: Atalanta eliminou, Bruges vence por 3-1 em Bergamo

Brugge de Atalanta-club



Agência ANSA ATALANTA: Lesão do Adutor, Hien Stop 3 Weeks – Calcio – ANSA.it Defensor inacessível de hoje com Brugges (ANSA)

Jogo

Não há nada em Bergam, na rodada 16, vamos Brugges com muito obrigado ao Won 3-1 após 2-1 os primeiros estágios discutidos nas finais. Atalanta Ao devolver a Liga dos Campeões da peça, também é cancelada o gol de cambalear no meio da ortogia Talbi, com Jutlà para fechar as manifestações no final do primeiro tempo. O Lookman marca imediatamente o retorno no segundo tempo, mas imediatamente depois a punição que pode reabrir a partida. Na final do vermelho em Toloi para reação. O sorvete do Gewiss Stadium a 3 ‘de Talli, que pune sua marca direta, Kolasinac, do erro aéreo -degrau por minuto antes da segunda esquina dizendo de Cuadrada. À direita, a parte superior do lado de fora dos belgas recebe de Jutglà depois de se abrir da esquerda de VanAken e passa a direita entre as pernas de Roon. Bergamaschi tentará novamente na quinta vez como um ângulo de ângulo, desta vez Zappacosta da esquerda, mas na torre dimiti não pode ser um desvio para os atributos. Ele tenta duas vezes atrás, aos 14 anos ”, ele vira à esquerda do limite cortando o Design de Roon e na divisão com o mesmo pé aos 17 minutos no serviço Cuadrado: a bola no gol, mas está em uma posição irregular. Perto do vigésimo, Ederson tem um salto infeliz com o goleiro Mignolet do filtro de Ketelaere com a bola que mergulha.

Liga dos Campeões: Atalanta-club Brugge



E assim, em 27 ‘, o Talbi ainda pode afundar a ferida graças à descida à esquerda do meio -campista Jashari, mal contrastada por Ederson e Toloim, para o trailer de Tzolis: Carnesecchi, mas nada para responder à resposta da resposta. Os belgas não deixam nenhum espaço para driblar a casa, que resta que extensos experimentos como Pasalic, que em 37 ‘são inseridos na bola de Zappacost para uma cabeça fraca. O primeiro tiro no gol é assistir o segundo, sempre em uma altura, Cuadrado, para uma confortável aperto de mignolet na cruz da esquerda, que desencadeia o duelo entre os jumpers entre o mecânico e o fraco nos anos quarenta. 0-3 de Jutglà, que converge da expansão correta do acidente para o lado do segundo post, Atalanta desperdiçou duas vezes com Zappacost, em frente à cruz de Cuadrado e depois captura o polo em 2 ‘recuperação no evento continuado com outro Altura esmagada, desta vez passal, no Ball de Kielere agora se moveu para a esquerda e para fora do tiro de Cuadrado em Mischia rejeitou Mechani na linha.

Liga dos Campeões: Atalanta-club Brugge



No contra -ataque de Tzolis, ele não perturba não perturbado ao abrir o acidente no canto de Carnesecchi para Jutglà do limite. A segunda metade começa e em menos de um minuto Zappacosta envolve a assistência por trás da direita no outono Lookman do centro da área. 1-3. Às 11 ‘, 4’ Var e é uma punição para a dedução de Tzolis a Cuadrado em uma ação que leva Ederson ao Pólo para encontrar apoio do impedimento: a nigeriana não recebeu Angola o suficiente e Mignolet mergulhou ao longo de sua esquerda. Perto do vigésimo, o goleiro anfitrião novamente levanta o chute a um passo do passo após o final do Lookman Brick Seys. A nigeriana e Kolasinac tentam do lado de fora da área de uma área entre 25 ‘e 28’, mas Mignolet não se surpreende, especialmente em uma ação de canto que Zappacosta abaixo. É o momento certo para os rigoristas da primeira etapa e para o vermelho em Toloi em 42 ‘para o distorcido de Cuyper, que o provoca puxando a bola para ele.