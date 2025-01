Liga dos Campeões: Bruges-Juventus 0-0

Bruges e Juventus 0-0 em jogo da sétima jornada da Liga dos Campeões. Na Bélgica, depois de um primeiro tempo sem brilho, a Juve criou várias chances no segundo tempo, mas não conseguiu marcar para garantir o terceiro empate. NOTÍCIAS

A Juventus conseguiu um ponto em Bruges para avançar para a Liga dos Campeões aos 24, mas sonhar com um resultado entre os oito primeiros não é suficiente: o 0-0 na Bélgica representa um retrocesso em relação à vitória sobre o Milan, até porque o único remate de Locatelli à baliza veio alguns minutos aos 90 minutos.

No geral, porém, os Bianconeri estão praticamente nos play-offs e os meninos Hayen também estão felizes, ainda a todo vapor para subir na competição.

Thiago Motta novamente exclui Vlahovic, salvando McKennie, Yildiz e Conceição, que se recuperaram de problemas musculares no último minuto: Nico Gonzalez continua lá como referência ofensiva, a surpresa está no meio-campo, onde Douglas Luiz joga com Locatelli e não com Thuram. Na defesa, porém, as escolhas são praticamente obrigatórias, com Savona e Cambiaso como laterais e a dupla Gatti-Kalulu no meio. Hayen opta por um cauteloso 4-5-1 pronto para se transformar em 4-3-3, Jutgla é o atacante central com Vanaken no apoio e os alas Talbi e Tzolis. E é o atacante espanhol quem manda imediatamente uma mensagem para a Juve, mas finaliza a tentativa após alguns minutos. A torcida de Jan Breydel pressiona os donos da casa, os bianconeri têm muita posse de bola mas a manobra é lenta, há pouca movimentação no ataque e falta qualidade no passe final: Weah e Mbangula mais de uma vez conseguiram ir para trás, mas no momento do cruzamento acertou o zagueiro do Brug. Assim, nos primeiros 45 minutos, a única jogada notável é o calcanhar do técnico Thiago Motta na ladeira, que cai perto de seu banco, enquanto a primeira termina sem emoção 0 a 0 e com apenas um cartão amarelo para os Koopmeiners na final. O segundo tempo também abre oportunidade para o Bruges e é Jutgl novamente, e desta vez é enorme: Di Gregorio se atrapalha, a bola vai para o atacante, mas ele cobra o pênalti na jogada.

A Juve finalmente recuperou a vantagem aos 52 minutos, quando Mbangula serviu Nico Gonzalez, o argentino tropeçou e não conseguiu finalizar e Douglas Luiz não conseguiu acertar o alvo. A meio da segunda parte, Thiago Motta faz as primeiras alterações, trocando os avançados externos, com Conceição e Yildiz a entrarem no lugar de Weah e Mbangula, enquanto Hayen responde retirando Jutgla e Sabbe para colocar Nilsson e Seys. São os primeiros minutos de 2025 para a Juventus portuguesa, apresenta-se com um belo cruzamento que Koopmeiners cabeceia sem encontrar o golo de Mignolet. E Nilsson também é imediatamente o protagonista, chutando por cima do travessão em excelente posição. No último quarto de hora entram Thuram, McKennie e Vlahovic, o mais perigoso é Locatelli, que ataca o guarda-redes da casa com um remate de longe. Os bianconeri passaram três minutos de descontos no meio campo dos belgas, mas sem chances o jogo terminou em 0 a 0. É um ponto que agrada ao Bruges e também à Juve, que está praticamente entre os 24 primeiros classificados para a Liga dos Campeões. No entanto, muito provavelmente não será suficiente para entrar entre os oito primeiros.

