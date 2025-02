Liga dos Campeões: em Campo Atalanta-Bruges 1-3

Em Campo Atalanta-Bruges 1-3 Dirigir

Um punição ruim – No parágrafo do goleiro de 61 ‘

ATALANTA – Brugge 1-3 com 48 ” impacto imediato da nova entrada Lookman, que coloca uma cruz baixa de Zappacosta para Mignolet!

Atalante-Brugge de 0 a 3 a 48 ‘! Tiles Jutgly! Após o pólo duplo da deusa, a reinicialização impiedosa de Brugge, que encontra um terceiro gol com um grande chute no contrapeso de Jutgl, que ainda perfura Carnesecchi!

A primeira metade de Atalant é um desastre. A deusa é friamente afetada pelas redes Talbi e acusa a ferida, passando por uma duplicação pelo exterior belga lá fora. A equipe de Gasperini aumenta o motor gira e, eventualmente, toca o alvo com hits duplos, que primeiro Zappacosta e depois Cuadrado, mas para virar antes de Jutgla assinar 3-0 metade da hipoteca para qualificações

Oportunidade sensacional dupla para Aalant em 48 minutos! Zappacosta atinge o poste na assistência de Ederson, o Mignolet se recusa a tentar e depois tenta Cuadrado, mas neste caso o poste também salvará Brugge!

Atalanta-Bruggia 0-2 aos 27 ‘! Double of Talbi! O grande número de Jashari, que está no centro de Tzolis, Carnesecchi é superado com um grande sucesso, mas não pode no toque da necessidade. Agora é muito difícil para a deusa

Atalanta empate aos 17 ‘cancelados! Cuadrado cruza da direita, grande inserção de mistura que atinge e sacos! No entanto, Zwayer reconhece imediatamente a posição irregular do ex -Gênova

Attaang-Bruge 0-1 a 3 ‘! Chemsdin Talbi.! Vaneken verticaliza para Jutgl, que se expande na beira da área em direção a Talbi, que bate na diagonal Carnesecchi!

Agência ANSA ATALANTA: Lesão do Adutor, Hien Stop 3 Weeks – Calcio – ANSA.it Defensor inacessível de hoje com Brugges (ANSA)

