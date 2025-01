Liga dos Campeões: Inter, Milão e Atalanta para acesso direto à Bike 16 e fotografias

Cinco equipes italianas em campo às 21 horas por oitavo e último dia da primeira fase da Liga dos Campeões

Dinamo Zagreb-Milan Direct

Inter-Monaco direto

Juventus-Benfica Direct

Barcelona-Atalanta Direct

Bolonha de esportes diretos

O troféu da Liga dos Campeões





Avaliação

Todos os jogos agendados esta noite às 21h

Logotipo da Liga dos Campeões



Vigília



É o dia da verdade para os italianos na Liga dos Campeões Defina veredictos da primeira fase do torneio, em uma nova fórmula que já fez mais do que surpresas e deu problemas com equipes nobres e em um documento de bondade credenciado, como PSG, Baviera Mônaco, Real Madrid E Manchester City.

Inter, envolvido em San Siro contra o MônacoÉ quase uma certa abordagem para a 16ª rodada (o empate seria suficiente), mas o técnico de Inzaghi alerta a ele: “Não podemos ir cálculos. Damos uma excelente maneira, o último passo está faltando e queremos e queremos fazê -lo.

Agência ANSA Agência ANSA Inzaghi: “Não podemos fazer cálculos no topo”

“Uma vez uma excelente maneira, a entrada do Top 8 não era óbvia. Vou escolher sem pensar no derby ‘



Milan enfrentado pelo Dinamo Zagreb também excelentes qualificações Autor: Fabio Cannavaro, também lutando com o campeonato do AS como resultado de uma disputa entre o Concheicao e o treinador da Calábria: “O objetivo é chegar aos quatro primeiros”, explica português. Seu ex -companheiro de equipe Cannavaro, agora no banco do oponente, o aceita na esperança de dar -lhe tristeza: “Fico feliz em vê -lo novamente, tenho um relacionamento excepcional com ele. Gosto que envie jogadores para enviá -lo para enviá -lo aos jogadores nunca desistir e finalmente lutar. “Mas será uma batalha e os croatas estarão procurando um jogo perfeito que chegaria ao jogo.

Agência ANSA Agência ANSA Conceiaçao, eles não são episódios que choquem o Milan – Calcistemo – ANSA.it “Ele inventa o trabalho com a motivação para jogar na melhor competição do mundo para o clube”.



A tarefa mais difícil é a que espera o ATALANT no campo de Barcelona: Bergamos é obrigado a vencer da década de 1970 a 14 pontos e com 6 equipes de até 13, com certeza 16, que já estão concentradas pelo anfitrião. A sociedade será necessária, mas Gasperini não se esconde: “É difícil, não impossível. Não somos ruins na fase ofensiva ”.

Agência ANSA Agência ANSA Gasperini: ‘A história é feita com Barcelona’ “Para a bicicleta 16, a vitória é uma necessidade, uma oportunidade para Bergamo”

Mais adiante no ranking, a Juventus viu a possibilidade de evitar o jogo para minimizar, mas contra o BenFice se concentrará no resultado máximo com a esperança de que a combinação de outros resultados seja favorável: Para acertar a bicicleta 16, você precisa de um articulação para os limites impossíveis, porque eles devem perder dez das doze equipes entre o quinto e o décimo sexto. Thiago Motta o estimula a se concentrar no campo para esquecer a derrota no campeonato contra o Napoli: “Não gostamos de perder, um ótimo time como o nosso deve esquecer que o mais rápido possível que vence.

Agência ANSA Agência ANSA Thiago Motta carrega a Juventus: “Agora você precisa ganhar” Bianconeri com Benfica: “Vlahovice? Tudo bem ver se você toca ”



Bolonha enfrenta uma viagem complexa a Lisboa, na fila da casa de Sporting. A equipe italiana está de volta do Bang Home com Dortmund há uma semana, mas já é aritmética fora da corrida para ficar no torneio. Além disso, o técnico italiano terá que lidar com inúmeras ausência: não há posch pedindo uma transferência para Hoffenheim, mas também feriu Aebischer e Orsolini, influenciados por Lucumi e pela folha externa de Cambiagra, de novo ano, Eva, Stonez e El e Azzouzi.

Agência ANSA Agência ANSA Bolonha em Lisboa, entre mau tempo e atraso

Rossoblů já excluído rosto

Reprodução reservada © Copyright ANSA