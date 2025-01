Liga dos Campeões, inter na rodada 16. ATALANTA, MILAN E JUVENTUS EM PLAY -OFF

O Inter, que é promovido diretamente para a roda 16, será Atalanta, Milão e Juventus para brincar -Off. Eles são veredictos para as equipes italianas – Bologna já foi excluída – após uma disputa no extraordinário mais recente fase de 18 jogos do Campeonato de 18 jogos, a primeira edição com um novo formato.

Bem na rodada 16, exceto Liverpool e Barcelona, ​​que estavam seguros, e o Inzaghi, Arsenal, Athleto Madrid, Bayer Leverkusen, Aston Villa e Lille se classificaram.

O Manchester City foi salvo em Extremis, que venceu por 3-1 ao retornar em uma casa com Bruges e evitou um possível passo em direção ao inferno.

Quatro equipes e poderia atingir a bicicleta 16 sem passar pelo jogo -mas o alvo alcançou apenas o campeão italiano.

O intern-interno confirmou suas ambições ao derrotar por 3 a 0 em San Siro em Mônaco e logo conseguiu graças à punição por uma falta em Thuram, que já foi transformada em 3 ‘de Lautaro Martinez.

O argentino dobrou aos 16 ‘depois que os franceses ficaram em 10 para expulsão de Mawiss e no segundo tempo criou um chapéu. O sucesso é válido para o quarto lugar para a equipe Simone Inzaghi.

O AC Milan, longe de Zagreb contra o Dinamo Fabio Cannavaro, jogou decepção e passou por um gol de Baturina, facilitado por um erro de gaiola. Outro erro, a falta desnecessária de Musah, levou à sua expulsão antes do intervalo, com Rossonii à mercê dos croatas. Foi um Pulisic que deu a Rossoneri esperar criar aos 8 minutos, mas logo depois que Pjaca os levou de volta, com 13/ou colocação no ranking.

A Atalanta já tocou já se qualificou na casa de Barcelona e há muito tempo armazenou a corrida “Gasperini”. No início da segunda metade, o objetivo do fenômeno Yamalski, ao qual Ederson respondeu, então os catalães continuaram com o comando com Arauuujo, mas ainda atraíam Aalant com Pasalic, que se fecha antes de excluir qualificações diretas.

A Juventus confirmou dois problemas atuais ao sediar o Benfica, que encontrou a vantagem em 16 ‘com Pavlidis, autor de Hat -Trick em Barcelona há uma semana. Após a primeira metade do apito, o estádio, depois que o Motta muda, a equipe Juventus tremeu, mas os convidados se descreveram como o 0-2 final. Ko vale 20. Local para Piedmonte.

Bolonha, envolvido com o esporte em Lisboa, marcou aos 21 minutos com Pobega e depois alcançou o mais pesado no segundo tempo, garantido por lusitanos.

Na próxima sexta -feira, aos 12 anos, será um empate dos playoffs da fase de eliminação direta, que inclui equipes classificadas no nono a 24/O em um desafio que inclui um desafio a este local. Os oito primeiros (9/O-16/O) serão cabeças padrão, jogando em casa. Não apenas que os oponentes sejam predefinidos de acordo com as posições finais – por exemplo, equipes que estão no nono ou 10/ou locais qualificados com uma pontuação para identificar oito equipes que se conectam a oito qualificados diretamente à 16ª rodada.

Reprodução reservada © Copyright ANSA