Liga dos Campeões: Juventus-Psv Eindhoven 2-1 Direct and Photos

Juventus-Psv Eindhoven 2-1 direto Para a primeira etapa do jogo -OFF para acessar a roda 16 Liga dos Campeões



Meta

Juventus-Psv 2-1- Para 82 ‘Nova vantagem Bianconeri S Formado



Juventus-PSV 1-1 – a 56 ‘Draw Perisic Para os hóspedes

Juventus-PSV Eindhoven 1-0 Al 34 ‘ McKennie Leva a Juventus à frente

Vigília

Primeiras marcas



A Juventus já derrotou brilhantemente o PSV Eindhoven: 17 de setembro de 3-1 para Bianconeri, graças aos objetivos de Yildiz, McKennie e Nico Gonzalez pela estréia na Liga dos Campeões. Agora, a comparação responde por 180 minutos com o primeiro ato no estádio. “Mas eu não acho que minha juve é preferida – ela prefere imediatamente esclarecer Thiago Motta – ai se ele fosse, ele não contaria: primeiro você pode falar e optar, mas há duas comparações e os campos falarão” .

Juventus enquanto treinava na véspera do PSV



No final do verão, sua equipe estava em construção, agora ele está retornando de duas vitórias consecutivas e de uma autoconfiança altamente crescente: “Em Como mostramos a qualidade da durabilidade, vencemos sem jogar bem e é isso. Um ponto positivo, mas não pode ser o caminho certo – reflete o treinador – e contra o PSV será necessário um desempenho mais completo: em setembro, sofrimos sua pressão e sua posse, devemos estar prontos para enfrentar qualquer situação para alcançar o objetivo da roda.

Agência ANSA Agência ANSA Liga dos Campeões: a Juventus completa, Cambiaso ainda está faltando Bianconeri em campo em direção ao PSV, da classe 2000

Por um lado, a bicicleta muani é nobre e seu impacto devastador de cinco gols em três shows, no outro critica Koopmeiners por desempenho ainda sob expectativa, Thiago Mott fala sobre a conferência de imprensa: todo mundo pode fazer ainda melhor enquanto o francês era bom na conclusão, mas também foi colocado em posição de marcar ”. A votação entre o ex -Paris Saint Germain e Vlahovice está sempre aberta, “muitos minutos não são contados, mas a qualidade, contamos muito”, ele quer esclarecer sérvio.

Juventus enquanto treinava na véspera do PSV



Por outro lado, Cambioso ainda estará faltando: “Ele não estará disponível como Bremer, Milik, Cabal, Adzic, Kalul e Alberto Costa por vários motivos”, anúncios sobre Thiago Mott, com a festa que não foi mais vista durante a manhã Termine em Continuassa. Aqueles que ainda estão pedindo liderar a Juve do coração do centro do campo é o capitão de Locatelli: “Tocamos em casa e será um jogo muito importante, temos que fazer um excelente resultado e abordar esse desafio bem “Sublinhe a classe de 1998.” Jovem, mas maduro, tem bons jogadores e é difícil de vestir, certamente não será como em setembro também porque jogamos por 180 minutos – explica Locatelli – e em nossa casa haverá um ótimo Atmosfera, há belos desafios para jogar ”. E para melhorar a Juve: “Crescemos como uma equipe, nos conhecemos melhor, somos um ótimo grupo que foi feito por meninos muito bons que querem disponibilizar – elogie unidades em preto e branco – e sempre treinamos 200 por hora: Todos nós temos mais, temos uma consciência maior, mas ainda existem muitas melhorias em grandes margens ”. Enquanto isso, o clube continua apelando nas mídias sociais para preencher o estádio: os cupons permanecem disponíveis em diferentes setores de estádios, a partir de 35 euros. Aliking – diz o treinador do atacante que chegou a um empréstimo do PSG – e deve continuar ajudando a todos: não se passa a lugar nenhum.

Reprodução reservada © Copyright ANSA