Liga dos Campeões: Milan Ko, Feyenoord vence e graças a Maignan

Milão ainda está perdendo na Liga dos Campeões. A primeira etapa dos playoffs contra o Feyenoord termina por 1 a 0 e é uma merecida vitória para a Bélgica, sólida e empreendedora. AC Milan com quatro grandes nomes no campo em um ataque de 1 ‘ – Leao, Joo Felix, Gimenez e Pulisic – decepção por abordagem, espírito e atitude. Exatamente essas qualidades, que Rossoneri, dependendo do que foi anunciado na véspera do conceito, teve que prestar mais atenção. Os anfitriões dominam, puxando o Paixao transbordante. E esses foram os brasileiros que desbloqueiam o jogo de apenas 3 ‘. Ele grava o pato de Maignan ao objetivo, mas mesmo que muito tempo antes, Milan não pode entregar. E agora em San Siro, na próxima terça -feira, Rossoneri tem apenas um resultado possível que ainda poderá esperar para a rodada 16.

Início do pesadelo para Milão, que está imediatamente abaixo. No 3 ‘Contador de implantação, Feyenoord após a ocasião dos Reijnders desperdiçados e o tiro do tiro a partir da distância de Paixeo Maignan fica sensacionalmente surpreso no primeiro post. Talvez se enganasse com o brilho, porque é jogado sob o dilúvio, mas Maigann sempre se acostumava a outra fortaleza. Mas a maior parte da primeira metade de Rossoneri sofre com o entusiasmo e o jogo de Feyenoord. A concenção do banco reclama porque você não ganha contraste e há muitos mal -entendidos na frente. Leao demora um pouco para entrar no jogo, mas os problemas dos portugueses podem estar associados ao problema do tornozelo, porque a dor deve tomar o remédio no meio do remédio da fuga da dor. Um punhado de segundos depois, cai na área de contraste com Beelen, mas é uma falta que não tem detalhes de punição. Logo depois, capotando na frente e Paixeo, conectando -se a Milão, para Pavlovice, que era culpada de superado. Na segunda parte da primeira metade de Rossoneri, eles levantam a cabeça e o centro de gravidade e ficam mais empreendedores. Mas Feyenoord ainda dói e ainda é um Paixeo que toca o duplo pelo corte do disparo por fora. A ocasião sensacional de 40 ‘desperdiçou Leao. O exterior português que corre para a rede está se recuperando de uma grande recuperação de leitura.

O sentimento permanece que Feyenoord tem outro passo, outra habilidade atlética. Mas também outro carisma.

Paradoxalmente, com quatro jogadores ofensivos Leoo, João Felix, Gimenez e Pulisic, Milan tem dificuldade em construir.

Na segunda metade da Conceiaça, não muda os intérpretes. Ele confirma que o onze começo, mas os discursos apresentados no intervalo no camarim, carregaram suficientemente. O script do jogo não muda. A Conceiaçao se lembra de um Pulisic menos eficaz e talvez cansado para Chukwuez. Mas é sempre apenas Paixeo que faz a diferença no campo com lágrimas e muitas ações sempre perigosas. Em vez disso, João Felix e Gimenez não estão brilhando. O português está tentando encontrar um local ideal, é provável que o mexicano sofra do meio ambiente e redefinirá a atmosfera de De Kuip. Quando Gimenez sai do campo para Abraão, todo o estádio o aplaude e depois dedica o coro. Juntamente com Abraham, Camarda também entra, mas as duas plantas de Feyenoord dão muito pouco. A primeira conclusão insidiosa de João Felix é registrada a dois minutos do final. É claro que a estrada ainda é muito longa para o novo Milão. Mas, como sempre, não há tempo. E terça -feira será uma corrida para Rossoneri.

