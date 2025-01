Liga Europa: Az Akmaar-Roma 0:0 AO VIVO e FOTO

Alkmaar-Roma 0-0 AO VIVO pela sétima jornada da primeira fase da Liga Europa

VIGÍLIA

Faltam 180 minutos para a Roma tentar chegar às oitavas de final da Liga Europa sem passar pelos play-offs. Um objectivo difícil mas não impossível, a começar pelo jogo frente ao AZ Alkmaar. Os Giallorossi são décimo quarto com nove pontos, os holandeses um ponto abaixo. Praticamente uma luta direta por tudo no último dia do supergrupo no Olímpico contra o Eintracht em Frankfurt.

Porém, o futuro passa pela primeira vez pela Holanda fora de casa, o que traz consigo todas as complicações do caso, a começar pela aparição da Roma fora de casa. A última vitória remonta a 25 de abril, na renovação do campeonato frente à Udinese, após a qual se passaram quase 300 dias sem vencer fora da capital. Por conta disso, Ranieri é questionado sobre o que dirá à equipe diante da dupla partida fora de casa que o aguarda.

“Nada, estamos apenas diante de um clube que vence há dois meses – explica o treinador -. Estou habituado a pensar primeiro num jogo e depois no seguinte”. Então vá para AZ, que será “um bom teste”, acrescenta. No entanto, ele ainda não exibe seus objetivos e ambições. “Conhecemos Roma, é melhor prometer apenas trabalho e sacrifício – palavras de Ranieri -. É a receita certa para evitar promessas e depois não cumpri-las. Baseei meu trabalho na seriedade e no prazer dos torcedores, por que prometer o desconhecido ?”. Uma coisa é certa: os ciganos querem ficar na Europa.

“E também queremos voltar lá – repete o treinador -. Mas para isso temos que fazer algo incrível. Agora temos que ir tijolo por tijolo”. Portanto, é proibido cometer erros também para manter a tradição recente, segundo a qual a Roma chegou às semifinais europeias cinco vezes nos últimos sete anos (incluindo uma da Liga dos Campeões em 2018) e à final duas vezes (vencendo o conferência com Mourinho em 2022 e no ano seguinte perderá a Liga Europa). Em todos eles sempre esteve Lorenzo Pellegrini, convocado apesar da leve pressão sofrida em seu colateral contra o Gênova na sexta-feira. Ele treinou com dois gols visíveis durante o período de treinamento e Ranieri não deveria ter arriscado de qualquer maneira, deixando-o no banco e escalando um time quase idêntico ao do Campeonato, mas com El Shaarawy no lugar do capitão dos Giallorossi.

Últimos títulos do mercado: Devyne Rensch, recém-chegado do Ajax, e Pierluigi Gollini, que substituirá Mile Svilar, desembarcaram na capital. Estes são os primeiros vislumbres do mercado de transferências de inverno dos Giallorossi após as saídas de Le Fée e Ryan, com o holandês chegando esta tarde a Ciampino para fazer exames médicos e assinar contrato até 2029. Os Lancers receberão cerca de 5 milhões de euros por uma permanência permanente negócio, com o jogador recebendo 1,2 milhão por temporada; estará disponível no jogo de domingo em Udine.

