Liga Europa, em Campo Porto-Roma Live

Vigília:

É uma jogada -da Liga Europeia que pode ser um ponto de virada para ambas as equipes, a entre Roma e o porto que viverá seu primeiro 90 ‘no estádio “Dragao” amanhã. Giallorossi Claudio Ranieri levou uma boa combinação no campeonato e a recente tradição positiva nos torneios continentais é outro estímulo para alcançar o melhor possível, especialmente porque a equipe será a única ausência para o problema físico. No entanto, o técnico determina um desafio difícil e convidou seu “para se concentrar em uma conferência de imprensa porque espero um porto arrogante, apoiado por seus fãs. Temos que jogar como sabemos, com grande intensidade, com grande natureza, temos que fazer um jogo de casa e um fora, mas quero Roma que você jogue fora e em casa.

“O porto é um time que é excelente segurando a bola, tem uma ótima qualidade técnica, eu pressiono muito e quero ganhar de volta imediatamente, então teremos que jogar um ótimo jogo – acrescentou o treinador Giallorossi – é claro que faremos Nosso jogo amanhã e tente criar problemas que conhecemos, como criar oponentes no porto ”. Essas jogadas também enfatizaram Ranieri, elas serão importantes porque “ambas as equipes estão sob o que Roma e Porto são. Aqueles que passarem pelo turno terão confiança, crenças e desejos de ir o mais longe possível ”.

O treinador português, 40 anos -argentino Martin Anselmi, que chegou ao Porto há algumas semanas, disse que concentrou tudo no jogo de amanhã: minutos, os segundos 90. Os anos estão condicionados até o primeiro.

Anselmi disse que estava honrado por estar na frente de um treinador como Ranieri: “Quando eu tinha 12 anos, olhei para o Valência dele, ele era um técnico que tem uma experiência enorme que ele é capaz de encontrá -lo pessoalmente. . Tiago Djaló também esteve presente na conferência de imprensa, para um empréstimo da Juve. O zagueiro disse que Anselmi “trouxe mais energia para a equipe, precisamos apenas nos preocupar em fazer nosso trabalho bem, mas amanhã eles têm qualidade para vencer”.

