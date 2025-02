Liga Europa: Moura Resposta a Celik, igual a Roma no Porto

Roma será igual a todo o cascalho e os ãos em Porto Dogo Di na Liga Europa. Giallorossi continua no final do primeiro tempo com Celik, alguns minutos depois que ele perdeu Dybal por ferimentos substituídos pelo Baldanzi, o principal protagonista no primeiro gol. No segundo tempo, a equipe de Ranieri tocará o duplo, mas depois entra no gol de Franciso Moura, que fecha a partida às dez para a Expulsão Cristante. Para qualificações, tudo é adiado para retornar entre a semana exata em Olimpico.

Ranieri escolhe Celik e Cristante para surpreender o lugar de Hummels e Paredes. Peregrinos com Dybala e Dovbyk também estão disponíveis. Para o ataque Anselmi Trident com Rodrigo Moura; Borges e Sam.

Um bom começo para Giallorossi está constantemente sob pressão para defender português nos primeiros minutos com Dovbyk e terminar imediatamente perigoso. Chance também pela porta no contra -ataque. Aghehowa livre moura, apenas em frente a Swylar. O jovem decide colocar no centro em vez de puxar e encontrar uma excelente leitura defensiva de Cristante, que varre. Somos colocados após um quarto de hora do jogo, quando o primeiro aviso da partida de peregrinos chega à falta de Estáquio. Varela é em vez do primeiro porto do porto a avisar sobre a má entrada para Dybal, o que o forçará a deixar alguns minutos do final do primeiro tempo para a ferida imediatamente até o joelho. Baldanzi o substitui.

Para o resto da equipe de Ranieri, a equipe controla facilmente o jogo, às vezes se tornando perigosa. A porta está tentando replicar no contra -ataque quase nunca vem de partes de Swylar. E, assim como parece que o primeiro tempo começou a fechar com redes brancas, a vantagem de Roma vem com Celik: o Baldanzi rouba a bola no centro do campo e lidera o cruzamento.

Cruz baixo da direita para Dovbyk, esperado no deslizamento. Na bola de viagem, no entanto, está o turco mais rápido, que derrotou Diogo Costa pela primeira vez e tudo no camarim.

A recuperação começa novamente para os ciganos com as novidades psilli, em vez do fim de Amonito e El Shaarawy, para Saelemaekers, também puniram com um cartão amarelo. Alguns segundos e o porto imediatamente correm o risco de equalização. Aghehowa se adapta ao valor padrão que desencadeia a sabedoria ao espaço. Mas o primeiro polo cobre bem e recusa o tiro. Assim que o medo passou, Giallorossi retorna para conectar sua tela, primeiro tocou a duplicação pelo capitão Pellegrini e depois com Plilli. Mas então, no minuto 67, quando a gravata flash chega ao porto com a luto: uma longa costa de arremesso, que coloca a velocidade da pimenta para a área. O exterior é montado, mas a bola atinge o limite para a Wrang, que se estende para a direita e encontra um desvio infeliz, mas decisivo de Baldanzi, imediatamente depois da equipe da numeridade: duas marcas tiradas em 10 minutos. A partir daí, Giallorossi se torna difícil. Os homens de Ranieri arremessam o alvo do DL 2-1 várias vezes, mas resistem ao fim, trazendo um colega de ouro para Roma e aguardando um retorno entre a parede amigável de Olimpico.

