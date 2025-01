Liga Europa: Roma-Eintracht 0-0, Braga-Lazio 0-0 Direct e Fotos de 21:00

A oitava e a última rodada da Liga Europeia é disputada ao mesmo tempo, a partir das 21:00.

Roma dispersa 0-0 Dirigir

Braga-Lazio 0-0 Dirigir

Os Roma, em Sagggggi, a Liga Europeia, já são condenados. A derrota sete dias atrás, na Holanda, tornou impossível se qualificar para a Bike 16, enquanto a última partida do grupo com Eintracht servirá para o certificado pelo menos jogar. Giallorossi também pode ser suficiente, devido a muitos confrontos diretos ao mesmo tempo, mas Ranieri não quer depender dos outros, por esse motivo que sua equipe pede a vitória e depende do olímpico, construído na verdadeira fortaleza européia de Roma em recente anos.

Lazio, já qualificado na rodada 16 e a primeira na Europa, chegará a Braga para jogar a oitava sinfonia e fechar esta primeira fase sem desfrutar da amargura da derrota a qualquer momento. Ainda invicto – com 6 vitórias e um empate nesta primeira etapa da Liga Europeia – a equipe de Marco Baroni se concentra em manter essa incapacidade de que apenas 5 outras equipes como Manchester United, Galatasaray, Liverpool, Chelsea e Guimaraes podem se gabar. “Mesmo se contarmos, temos que fazer um jogo real. Desse ponto de vista, nossa atenção é máxima para a corrida. Eu finjo que a equipe tem um desempenho importante. Estou satisfeito com essa maneira, mas ainda não fizemos nada.

Ultit alemão em Olimpico. Evite contatos entre os fãs



O primeiro grupo de fãs alemães de Intracht, composto por cerca de mil pessoas, chegou ao estádio olímpico a bordo dos ônibus da ATAC. “O departamento confiou a inspeção dos apoiadores de hóspedes remove os capacetes e prefere a abordagem de segurança”, enfatiza a sede da polícia, acrescentando que “a atenção permanece alta, mas não há problemas críticos no momento”. Mais de mil fãs convidados ainda estão na Piazza Delle Canestere, que está esperando para serem transferidos a bordo do ônibus para o estádio para participar da partida da Liga Europeia contra os Roma.

Evite contatos entre grupos de fãs de Giallorossi e Frankfurt Aytracht na capital. Ontem à noite, foi dada atenção especial às reuniões no centro, como Piazza Navona e Campo Dei Fiori. Em várias ocasiões, as forças policiais capturaram um pequeno grupo de fãs de Gialllorossi nas flores de flores que foram identificadas e removidas. A presença de um grande grupo de ultrasi giallorossi, que foi monitorada e liberada à noite, também foi registrada em um pub na área de San Lorenzo. Os cheques continuarão o dia todo até o final das necessidades conectadas ao jogo.

