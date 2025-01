Liga Europa: Roma-Eintracht 1-0, Braga-Losio 1-0 Direct and Photos

A oitava e a última rodada da Liga Europeia é disputada ao mesmo tempo, a partir das 21:00.

Roma dispersa 1-0 Dirigir

1-0 a 44 ‘! Rede Angelino! Traversone do trocar de mancini para subir pela defesa do inimigo, Angelin atingiu a esquerda à esquerda à esquerda: a bola cruza Trappi, com um terno que não pode removê -lo da porta da linha.

Braga-Lazio 1-0 Dirigir

1-0 a 6 ‘! Rede Horta. Victor Gomez, uma longa posse de anfitriões que encontram espaço no lado direito, passa por Basso e Ricardo Horta no canto baixo com a direita.

Formação



Roma: 3-4-2-1 por I Gialloossi: Svilar-Mancini, Hummels, Ndicka-Saelemaekers, Koné, Walls, Angelino-Dybala, Pellegrini-Dovbyk

Eintracht: 3-4-2-1 ZA I TEDESCHI: Trapp-Tuta, Koch, Theaty-Kristensen, Skhiri, Larsson, Knauff-Bahoya, Chaibi-Kitike.

Braga: 4-3-3 para I Lustanene. Hornicek – Victor Gomez, Oliaira, Sumbna, Sumbna – Roger Fernandes, Gorby, João Moutinho – Ricardo Horta, Ouzzani, Gharbi. Disponível: Matheus, Son, Robson Bambbu, João Ferreira, Adrian Marin, Arrey-Mbi, Rodrigues, Noro, Barbat, Gabri, Basoncells, Macedo.

Lazio: 4-2-3-1 para Biancocelesti. Mandas – Marusic, Gigot, Romagnoli, Pellegrini – Gila, Dele -bashir – Tchaoua, Pedro, Noslin – Castellanos. Disponível: Furlanetto, Die, Isaksen, DIA, Di Tommaso, Nazaro, Serra, Zazza, Balde.



Olimpico esgotou, “sem problemas críticos”



O estádio olímpico vendeu a partida de Roma-Eintracht e uma maré regular. A diretoria da polícia anunciou isso. “Os fãs de Frankfurt receberam e seguiram todas as instruções fornecidas pela sede da polícia – sublinhadas – de que ele foi capaz de dar prioridade à admissão e manteve medidas rigorosas contra os fãs da Roma que estavam pensando em negociar comportamentos ilegais contra os hóspedes”. Nesse ponto, os veículos ATAC usados ​​para acompanhar os fãs não foram danificados. A fase de drenagem está agora pronta.

