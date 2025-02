Liga Europa: Roma-Port 3-2, Giallorossi na rodada 16

Uma noite levou Dybaly para remover o porto em jogo -da Liga Europa para pousar na 16ª rodada, onde Roma agora corre o risco de atravessar a Lazia, e assim foi. Apesar de uma série de assassinos sofridos como no primeiro estágio, o ás argentino encantará o olímpico, que permite a Roma derrubar um jogo com um lindo dois imediatamente após a vantagem dos portugueses, no meio do primeiro tempo, com uma bela Samahowa invertida. No segundo tempo, a criação de Anselmi permanece em 10, porque a falta de reação pegou var, eustaquio em Paredes, e para a partida de Giallorossi desce para qualificar a bicicleta 16, onde a equipe de Ranieri vai esperar, a equipe Lazio Cousins ​​ou atlética Bilbao Nico Williams estará esperando lá.

Notícias

Isso termina por 3-2 para a Roma com o objetivo do gol do bebê Psilli e Rensch, que definitivamente varre 1-1 e venenos da primeira etapa em Dragao.

O Roma começa em um ataque com Eldor Shomurod em Artem Dovbyk, que acusou o problema com o Adutor, enquanto na defesa Ranieri reserva outra surpresa com Hummels, que apesar de voltar ao banco também.

Ele jogará Çelik como uma fábrica central, com Mancini no meio das costas. No espaço certo para El Shaarawa, juntamente com o retorno de Dybala, ele se recuperou após uma lesão sofrida na primeira etapa no Porto. O técnico português Anselmi representa 3-4-3 e faz cinco alterações em comparação com os onze iniciais, que no domingo passado venceram por 1 a 0 contra Farense.

Samu Aghehowa entra no ataque, com Fábio Vieira e Pepê de ambos os lados. A equipe de Ranieri começa melhor, que apresenta o porto sob pressão constante nos primeiros minutos e primeiro toca os benefícios com Pellegrini e depois com Shomurod, ambos com duas conclusões de cabeça. Após o “barril” na jornada externa, Dybal continua sofrendo com que os jogadores do porto e Otavio sejam o primeiro aviso exatamente sobre a má entrada para os ases argentinos de Roma. Imediatamente depois, como um raio no céu claro, o objetivo da vantagem português vem: um erro muito grave Swyular, que em um esforço para servir a porção carece do nível de passagem e serve Fabio Vieira, seu tiro é recusado Mancini, mas Desenvolvimento adicional do evento quando a bola chega a Samu Aghehow, que com bela água inverteu.

Assim que você fica sob a reação de Giallorossi, não é muito tempo para vir graças ao seu carro -chefe, Paulo Dybal, que é acusado, será avisado e, em breve, quando o argentino pediu para substituir Uzbeko e depois que recebi uma bola de retorno, I I penetraram na área e derrotaram o Diogo Costa Outdoor. Giallorossi atrai contas e sempre continua com a aptidão dos ases argentinos em todas as rendas portuguesas intimidadas: desta vez Giallorossi Número 21 pergunta o triângulo em Koné, os franceses retornam a esfera no lado esquerdo da área de penalidade de Argentin. Redizou a partida, os ciganos não pararão e, no primeiro tempo termina por 3-1 um gol com uma sensacional oportunidade dupla Mancini-n’icka.

Pronto, no início do segundo tempo, com a Roma, que se encontra em superioridade numérica: a resposta de Estalquius a Paredes e depois de verificar o Var é excluída pelo árbitro francês Letexier. Os dragões permanecem em 10 com Giallorossi, que tocará em 3-1 com Shomurod (Target cancelado por impedimento) e Angelino várias vezes. O porto não é dado por Won e toca por 2-2: Samu vence após o reflexo do duelo com N’icka e tudo está na frente de Swylar e chuta a esfera, que felizmente Roma atinge o poste e retorna ao campo. E assim é hora de Giallorossi mudar com Pisilli e Seul em campo em vez de Pellegrini e Shomurod com Dybala, que são falsos nove. A mudança de Ranieri para Ranieri, que permite que Giallossi feche a partida com um belo destino na final do jovem romano e romanista Niccolò Psilli. O Ranieri Dybal dá o forno olimpico ao resultado e à qualificação do Ranieri obtido e o substitui no final do Baldanzi. Para o resto, é a Academia Giallorossi com emoção em um momento em que a Autogol Rensch expirou um 3-2 definitivo, que não destrói o lado final sob a curva sul, como na época das noites mágicas.

Reprodução reservada © Copyright ANSA