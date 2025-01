Liga Europa: Roma vence o Eintacht por 2 a 0 e se aproxima dos playoffs. Lazio KO 1-0 em Braga, mas é promovido a roda 16

Roma vence Eintracht Frankfurt em Olimpico e se qualifica para jogar -da Liga Europa. Giallorossi liderou a partida desde o primeiro minuto e tocou o gol na abertura. Nunca alemães perigosos. Mas o jogo desbloqueia. O Pólo Pellegrini chega 1-0 Angelino aos 44 minutos. Na segunda metade dos ciganos, o retorno retornará. Shomurodov cria 2-0 sobre a assistência do intervalo em 72 ‘.

Lazio sem muitos proprietários sofre de uma derrota indolor em Portugal contra Braga, que perdeu por 1-0 Mas conseguimos manter o primeiro lugar no ranking da primeira fase da Liga Europeia devido à melhor diferença no gol contra o atlético Bilbao, o segundo para Biancocelesti. Condenar Biancocelesti à primeira derrota no polo europeu é a Horta Network, no início que derrota Mandas com um jogador cirúrgico com a direita, mas não salvando português, apesar do prestigioso sucesso.

Roma dispersa 2-0 Notícias

2-0 a 69 ‘! Rede Shomurodov! Uma bola gentil de alma, que sobe para a defesa do inimigo e encontra uma raça que começou a Shomurodov. A classe ’95 Uzbeko perde um momento para chutar, mas depois confia em nós o tempo todo, pode prever o Trapp e colocar a bola no gol para o dobro.

1-0 a 44 ‘! Rede Angelino! Traversone do trocar de mancini para subir pela defesa do inimigo, Angelin atingiu a esquerda à esquerda à esquerda: a bola cruza Trappi, com um terno que não pode removê -lo da porta da linha.

Braga-Lazio 1-0 Notícias

1-0 a 6 ‘! Rede Horta. Victor Gomez, uma longa posse de anfitriões que encontram espaço no lado direito, passa por Basso e Ricardo Horta no canto baixo com a direita.

Tensão em estandes para iniciar bombas de fumaça e chinelos



A primeira metade de Roma-Eintracht Frankfurt termina por 1-0 para Roma e abrasões entre dois fãs. Eles não entraram em contato, mas entre a curva do norte (onde os fãs romanos) e a distinção, um setor dedicado a 3500 fãs alemães, a fumaça e os chinelos foram substituídos. O administrador e a polícia foram forçados a intervir pelo fato de que perto das janelas separam os dois setores para trazer a paz de volta.

