Liga Europeia: Lazio-Real Sociedad 1:0 AO VIVO e FOTOS

Lazio-Real Sociedad 1-0 AO VIVO em campo na sétima jornada da primeira fase da Liga Europa

Al 5′ A Lazio está à frente com um rete em Louco assistido por Castellanos

Marco Baroni



Um ponto é suficiente para a Lazio contra a Real Sociedad garantir a vaga nas oitavas de final da Liga Europa faltando uma rodada para o final da primeira fase. Mas, infelizmente, para Marco Baroni, quando falo da gestão do resultado ou dos cálculos, porque o jogo contra os espanhóis é um jogo que deve ser enfrentado: “como se não houvesse amanhã, joga-se para ganhar e por isso mesmo será necessário um ótimo desempenho. do Lácio”.

Não se preocupe, apenas três pontos contam para o treinador que, fiel às suas convicções, quer ver a sua equipa dar tudo contra um “adversário forte, sólido e de personalidade”. Não é por acaso que é a segunda melhor defesa das 5 principais ligas da Europa. ‘, admite na véspera da partida. Uma encruzilhada importante em que a Lazio se encontrou, o primeiro divisor de águas da temporada em que os sonhos do Scudetto foram frustrados – se é que alguma vez existiram – mas que alguma vez existiram. ainda vê os Biancocelesti em plena competição da Liga dos Campeões, um objectivo que não deve desviar a atenção, como já aconteceu no passado, da campanha europeia, porque a Lazio quer “continuar a ser protagonista em todas as competições, a equipa tem energia para o fazer”. Temos diante de nós oportunidades que ele não pode deixar escapar”, continua Baroni, disposto a contar com a sua equipa e com uma equipa, sobretudo na defesa, que é curta mas oferece “soluções internas para compensar”.

Uma defesa em que Mario Gila será o protagonista, envolvido num clássico espanhol muito pessoal: para ele, o jogo contra a Real Sociedad será “o jogo mais importante da primeira fase”. Portanto a vontade é “trazer os três pontos para casa. São a segunda melhor defesa da Europa, teremos que ter paciência, controlar o ritmo de jogo e ser fortes nas duas grandes áreas. O lado mental vai contar”. muito, o treinador insiste muito, se você tiver força mental para pensar sempre no próximo jogo, com certeza vai ganhar muitos jogos”, palavras dele. Também por isso não há oscilação, o que, entre outras coisas, impede a ausência; entre lesões e jogadores que não estão na lista da UEFA, Baroni é obrigado a abrir mão de Lazzari, Patrice, Vecino, Pellegrini, Gigot, Hysaj, Basico, Castrovilli e Ibrahimovic. Mas a Lazio, apesar da ausência, quer uma vitória para brindar o primeiro gol da temporada e também para reiniciar a busca por uma vaga ao sol e na Europa depois de praticamente toda a primeira fase no topo da tabela.

