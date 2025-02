Ligue para os esforços coletivos para tornar Kalaburagi um centro de assistência médica líder

O vice -diretor de comissário Fouzia Taranum pediu aos prestadores de cuidados médicos do governo e privados que unem forças para transformar Kalaburagi em um centro de assistência médica líder.

Vá a uma reunião de interiores no Hospital Unido aqui na quarta -feira, depois de inaugurar um mega mega acampamento de mega -mega para comemorar o 13º aniversário do hospital, enfatizou a necessidade de melhores práticas de assistência médica e a adoção de tecnologias avançadas para elevar a região de serviços médicos em a região. .

“Hospitais governamentais e privados no distrito de Kalaburagi já estão prestando serviços de saúde de qualidade diariamente. No entanto, ele exorta todas as partes interessadas a colaborar mais, melhorar e expandir seus serviços para estabelecer Kalaburagi como um principal destino de saúde. O United Hospital também tem sido um parceiro valioso para a administração do distrito na implementação de programas de bem -estar e conscientização do governo. Elogio a dedicação do hospital e espero que você continue desempenhando um papel fundamental em fazer de Kalaburagi um centro de saúde ”, disse Taranum em sua direção.

O evento contou com a presença de dignitários, incluindo o presidente e diretor administrativo do Hospital Unido, Vikram Siddaredy, a diretora Veena Siddaredy, o comissário de polícia Sharanappa SD e o superintendente da polícia de Adminu Srinivasulu.

Sharanappa elogiou o hospital anexado ao seu mega acampamento de saúde, descrevendo -o como uma iniciativa significativa que vai além do mero tokenismo.

“Esses campos não são superficiais ou para o homônimo. Eles oferecem serviços de diagnóstico abrangentes, incluindo exames de sangue, tomografias computadorizadas, ECG, varreduras ecológicas 2D, radiografias, scanns de ultrassom, avaliações de IMC e muito mais, todos gratuitos. Até o medicamento prescrito pelos médicos durante o acampamento é fornecido gratuitamente. Este é um esforço louvável ”, disse ele.

O Dr. Siddeddy refletiu sobre o começo humilde da instituição como uma instalação de 20 camas inauguradas pelo veterano líder político Mallikarjun Kharge.

“Lord. Kharge enfatizou que Kalaburagi enfrentava uma escassez de unidades avançadas de saúde, forçando muitos moradores a procurar tratamento em Maharashtra ou Hyderabad em Andhra Pradesh (agora Teangana). Ele pediu que desenvolvessem o Hospital United em um centro de saúde robusto para que os locais possam acessar Serviços médicos de alta qualidade a custos acessíveis em seu bairro Com sua visão, integrando constantemente as tecnologias de vanguarda para fornecer atendimento médico acessível de alta qualidade ao povo de Kalyana Karnataka ”, disse Siddareddy.

O Sr. Srinivasulu destacou a longa colaboração do United Hospital com o Departamento de Polícia, apontando seus campos anuais de controle de saúde gratuitos exclusivamente para a equipe de polícia.

Os médicos e especialistas superiores examinaram mais de 1.500 pessoas no campo que começaram às 11h e terminaram às 17h a mais de 600 investigações sanguíneas, explorações de 100 ct, 130 x -rays, 120 ECG, 20 eco e 10 scanns ressonantes de magnéticos ressonância. Medicina prescrita por médicos foi fornecida a pacientes gratuitos.