LIL TJAY patrimônio líquido 2025: Quanto dinheiro você ganha?

Lil Tjay é um rapper e cantor e compositor do Bronx, Nova York. Ele obteve a fama inicial através de seu currículo de seu single de 2017 e, desde então, se tornou uma das figuras mais proeminentes da indústria da música, com várias músicas de sucesso e álbuns de estúdio. Consequentemente, as pessoas querem conhecer o patrimônio líquido de Lil Tjay e quanto dinheiro ganhou em 2025.

Qual é o patrimônio líquido de Lil Tjay em 2025?

Lil Tjay tem um patrimônio líquido especulado de US $ 6 milhões em 2025.

Seus ativos líquidos em 2025 consistem em lucros de sua música, performances ao vivo e passeios.

Lil Tjay é mais famoso por suas pegadas, como o currículo e os irmãos. O rapper lançou o primeiro em 2017, o que o ajudou a estabelecer uma base sólida no setor. O segundo, lançado após assinar com a Columbia Records, tornou -se um álbum triplo de platina certificado pela Associação da Indústria da Recordação (RIAA).

O que Lil Tjay faz para ganhar a vida?

Como mencionado acima, Lil Tjay é um rapper e cantor e compositor conhecido por incorporar a tecnologia automática em sua música.

Mais recentemente, Lil Tjay lançou seu último álbum de estúdio, 222, através da Columbia Records. Possui colaborações do rapper com pessoas como Coco Jones, Jadakiss, Fivio Foreign, The Kid Leroi, Summer Walker, Youngboy nunca quebrou e Pole G.

Os lucros de Lil Tjay explicaram: Como o dinheiro ganha?

Lil Tjay ganha dinheiro com sua música e performances e passeios ao vivo.

Música

A música de Lil Tjay, sem dúvida, contribui para seu patrimônio líquido geral. Até o momento, ele lançou três álbuns de estúdio. Seu álbum de estréia, True 2, também foi seu lançamento mais bem -sucedido no início de 2025, recebendo uma certificação dupla de platina da RIAA.

Performances e passeios ao vivo

Apresentações e passeios ao vivo também são adicionados aos lucros gerais de Lil Tjay. Ele se juntou ao Rapper de Seattle Lil Mosey na turnê americana de 2019 por este último. Ele também fez aparições no Rolling Loud Music Festival várias vezes.

Lil Tjay foi baleado sete vezes em um incidente em junho de 2022. Após a recuperação, ele voltou ao palco para agir ao vivo em setembro daquele ano.