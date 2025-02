Linda McMahon promete trabalhar com o Congresso, incluindo o departamento de educação de inscrição

Linda McMahon, em sua audiência de confirmação para o Secretário de Educação, prometeu trabalhar com o Congresso em um grande número de questões, incluindo o objetivo final do presidente Trump para pôr fim ao departamento que ele lideraria.

McMahon não escondeu sua crença de que o Departamento de Educação deveria terminar e seus programas essenciais deveriam ser transferidos para diferentes partes do governo federal, mas disse aos membros da saúde, educação, trabalho e pensões do Senado que reconhece que a eliminação reconhece A eliminação que a agência não pôde ser feita sem eles.

Quando ele perguntou sua maior prioridade, ele disse que o presidente “deu uma diretiva clara de que gostaria de olhar inteiramente no Departamento de Educação e acredita que a burocracia deveria ser fechada”.

O público teve um grande tribunal de cortesia, apesar das múltiplas interrupções dos manifestantes que expressam apoio a escolas públicas e estudantes trans, entre outras questões.

Embora não esteja claro se McMahon influenciou um democrata, é muito provável que seja confirmado no Senado controlado pelo Partido Republicano, que ainda não rejeitou um candidato a Trump em votação no chão. O painel de ajuda é votar para avançar sua indicação completa na próxima quinta -feira.

Durante a audiência, McMahon enfatizou seu compromisso de que os programas e o dinheiro apropriados pelo Congresso ainda seriam cumpridos, apesar das crescentes preocupações democráticas de que Elon Musk e seu departamento de eficiência do governo (DOGE) estejam bloqueando os fundos aprovados pelos legisladores.

“Eu também quero lhe dar a oportunidade de responder a isso, que você não é e que o presidente Trump não está falando em reduzir nenhum financiamento para crianças. Não está cortando fundos para crianças com deficiência. Você está apenas falando sobre mudar a maneira como o dinheiro chega a esses alunos nas escolas ”, perguntou o recém -engolido Ohio Jon Husted (R) McMahon.

“Isso está correto, senador”, disse McMahon, enfatizando várias vezes que ele esperaria que os fundos continuassem, independentemente de onde um programa educacional está exatamente no governo federal.

Trump pediu repetidamente o término do Departamento de Educação Federal, dizendo que foi escolhido que ele gostaria de eliminá -lo por ação executiva e que ele disse a McMahon que quer ver isso “fora do trabalho”.

O problema cresceu depois que os legisladores democratas foram bloqueados da sede do departamento, dezenas de funcionários foram colocados em administração ou despedida e os cães obtiveram acesso a bancos de dados com as informações dos alunos.

Os senadores democratas defenderam a agência federal, expressando preocupações sobre programas como a lei da educação individual com deficiência (IDEA).

“Por que você acha que um apartamento focado e que é realmente crianças, sejam direitos civis, deficiências (…) por que você acha que é melhor manter as funções de lidar com crianças com deficiência em um departamento enorme do que ele Não terá a mesma prioridade?

“A conclusão é porque não está funcionando”, respondeu McMahon. “O Departamento de Educação foi criado em 1980 e, desde então, gastamos quase um bilhão de dólares e vimos que nossas pontuações de desempenho continuam diminuindo”.

McMahon prometeu durante a audiência para não encerrar os programas que foram escritos por lei pelo Congresso, como o programa Pell Grant.

Doge “já recebeu acesso a estudantes altamente sensíveis e já começou a manter o dinheiro que o Congresso decidiu sobre uma base bipartidária para ajudar nossas escolas e alunos. Também estamos ouvindo, como você sabe, sobre uma ordem executiva que vem com alguma alguma Dia que procurará desmantelar o Departamento de Educação.

Quando perguntado sobre as folhas administrativas e os tiros que ocorreram no departamento, McMahon disse que não pode responder, pois ainda não está lá.

“É sempre difícil reduzir o tamanho, é sempre difícil reestruturar e reorganizar em qualquer departamento. Eu enfrentei que no mundo dos negócios (…) acho que as pessoas sempre devem ser tratadas com respeito ”, disse McMahon.

“Espero que seja isso que está acontecendo dentro do Departamento de Educação. Ainda não estou lá pessoalmente para ver isso, mas certamente foi algo que se esforçaria para fazer em qualquer reorganização ”, acrescentou.

McMahon enviou muitas perguntas sobre a escolha da escola, encerrando o anti -semitismo nos campi da universidade, o sistema de empréstimos para estudantes e estudantes transgêneros.

Em um intercâmbio com o senador Chris Murphy (D-Conn.) Por ordem executiva de Trump que proíbe a diversidade, a equidade e a inclusão, McMahon disse que as escolas não teriam problemas para comemorações em torno do mês do mês da história negra ou de Martin Luther King O dia de Jr. para se os clubes escolares com base em etnia ou raça eram apropriados.

“Você está dizendo que é uma possibilidade de que, se uma escola tiver um clube para estudantes vietnamitas americanos ou negros onde eles se encontrem depois da escola, pode estar em perigo” perdendo fundos federais, disse Murphy.

“Isso é bastante assustador. Acho que as escolas ouvirão isso em todo o país ”, acrescentou.

Após a confirmação de indicados muito mais controversos, como Robert F. Kennedy Jr. e Pete Hegseth, McMahon não parece pronto para a rejeição veemente da esquerda.

“O departamento precisa sair do caminho dos estados e das comunidades locais, para que eles possam realmente atender às necessidades dos estudantes”, disse o presidente da Ajuda Bill Cassidy (R-La). “Também precisamos capacitar os pais a terem voz na educação de seus filhos. Isso inclui o aumento do acesso à escolha da escola, para que as famílias possam dar a seus filhos todas as oportunidades para ter sucesso na sala de aula e além.

Fonte