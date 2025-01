Linha CLAT 2025: Suprema Corte pode transferir alegações para 1 Tribunal Superior

O Supremo Tribunal disse na quarta-feira (15 de janeiro de 2025) que pode considerar a transferência dos vários fundamentos levantados contra os resultados do Common Law Admission Test (CLAT) 2025 para um dos Tribunais Superiores.

Existem várias petições pendentes em vários Tribunais Superiores, incluindo Deli e Karnataka, sobre alegações de que várias questões do CLAT, 2025 eram erradas.

Ao emitir avisos aos advogados que comparecem às partes em vários tribunais superiores, uma bancada composta pelo presidente do tribunal Sanjiv Khanna e pelo juiz Sanjay Kumar disse ser a favor do envio dos casos a um tribunal superior, de preferência o Tribunal Superior de Punjab e Haryana, para um julgamento oficial. em linha.

A Bancada publicou agora os pedidos de transferência do Consórcio de Universidades Nacionais de Direito (CNLU) sobre a suposta disputa sobre o CLAT 2025 na semana que começa em 3 de fevereiro de 2025.

“A petição de mandado pendente em diferentes tribunais superiores deve ser tratada em um único tribunal superior. Como seria expedito, emitir notificação retornável na semana que começa em 3 de fevereiro de 2025. As notificações serão entregues aos advogados que comparecerem em nome dos peticionários perante diferentes tribunais superiores. O tribunal é de opinião que o assunto pode ser transferido para o Tribunal Superior de Punjab e Haryana”, disse o tribunal.

O CNLU, que apresentou o pedido através da advogada Pritha Srikumar Iyer, foi representado pelo procurador-geral Tushar Mehta.

Um aspirante informou recentemente a um tribunal do Tribunal Superior de Deli que várias petições estavam pendentes em diferentes Tribunais Superiores e que os pedidos de transferência seriam apresentados ao tribunal superior.

O Tribunal Superior postou então os fundamentos, interpostos contra a ordem de um único juiz, para audiência em 30 de janeiro de 2025.

Em 20 de dezembro de 2024, um único juiz do Tribunal Superior de Delhi instruiu o consórcio a revisar o resultado do CLAT-2025 em busca de erros no gabarito.

O veredicto do juiz único, a pedido de um aspirante ao CLAT, determinou que as respostas a duas questões do vestibular estavam erradas.

A contestação questionava o gabarito divulgado pelo consórcio em 7 de dezembro de 2024 enquanto buscava instruções para declarar respostas corretas a determinadas questões.

O juiz único disse que os erros eram “comprovadamente claros” e que “fechar os olhos” a eles equivaleria a injustiça.

Embora o requerente tenha contestado a decisão do juiz singular de rejeitar a sua petição nas outras duas questões, o consórcio agiu contra a decisão do juiz singular.

Em 24 de dezembro de 2024, um tribunal da divisão que ouviu as contestações recusou-se a aprovar qualquer ordem provisória depois que prima facie não encontrou nenhum erro na ordem do juiz único sobre as duas questões e disse que o consórcio era livre para declarar os resultados nos termos da decisão do juiz.

O CLAT, 2025 para admissão em cursos LLB de cinco anos na NLU foi realizado em 1º de dezembro e os resultados foram declarados em 7 de dezembro de 2024.