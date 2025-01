Linha de exames BPSC: Apoiadores de Pappu Yadav interrompem o movimento do tráfego em Patna para impor o bandh

Apoiadores do parlamentar independente Rajesh Ranjan, também conhecido como Pappu Yadav, realizaram manifestações em Patna no domingo (12 de janeiro de 2025), como parte de um ‘Bihar Bandh’ para protestar contra supostas irregularidades no exame PSC recentemente realizado, interrompendo o movimento do tráfego em várias áreas da capital. cidade.

Eles se reuniram perto do Patna Science College pela manhã e tentaram parar os veículos para fazer cumprir o bandh convocado pelo MP de Purnea.

Os apoiadores de Pappy Yadav também queimaram efígies de altos funcionários da Comissão de Serviço Público de Bihar em Ashok Rajpath, exigindo o cancelamento do exame competitivo combinado realizado em 13 de dezembro do ano passado.

Eles se agacharam na estrada perto do cruzamento de Dak Bunglow, em Patna, e tentaram interromper o movimento dos veículos.

Yadav afirmou que o bandh tinha o apoio do líder do partido Azad Samaj, Chandra Shekhar Azad.

“Pessoal de segurança adequado foi destacado em diferentes locais da cidade para garantir o bom movimento dos veículos. A partir de agora, tudo está completamente sob controle”, disse o magistrado distrital de Patna, Chandrashekhar Singh, ao PTI.

O fundador do Partido Jan Suraaj, Prashant Kishor, também tem observado jejum até a morte para exigir o cancelamento do exame de 13 de dezembro.

Kishor recebeu alta de um hospital em Patna no sábado, depois que sua condição melhorou.

O ex-estrategista político continua com o ‘jejum até a morte’ que lançou no dia 2 de janeiro sobre o tema.

O Estado testemunhou protestos contra o concurso combinado realizado pelo BPSC em 13 de dezembro. Mesmo quando o governo rejeitou a acusação, foi realizado um novo teste para mais de 12 mil candidatos que compareceram ao teste num centro em Patna.