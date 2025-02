Linha de massa IPC (ML) (Beman

O Comitê de Estado da linha de massa do CPI (ML) (Praja Pandha) instou a sociedade civil a condenar o que chamou de “não cessou as reuniões” em nome da “operação Kagar” por forças de segurança nas forças de segurança no Chhattisgarh Bastar Divisão.

Em uma declaração, o Secretário de Estado do Partido, Potu Ranga Rao, alegou que o centro lançou uma ofensiva total contra o movimento maoísta, implantando milhares de forças paramilitares em um ataque conjunto na região florestal de Fujhmad, em Chhattisgarh.

Referindo -se à morte relatada de 31 maoístas e dois mandíbulas em um suposto encontro no distrito de Chhattisgarh Bijapur no domingo, ele acusou as pessoas em frente ao centro para tentar projetar o movimento naxal como uma ameaça de segurança interna. “Eles não estão vendo isso como a luta do povo contra a opressão e exploração dos povos tribais por forças fascistas e corporativas da perspectiva socioconômica”, disse ele.

“O massacre deve parar imediatamente e o problema será visto como um problema social”, acrescentou.