Linha de produção conjunta Índia-EUA de Sonobuoys até 2027

A montagem final das sonobóias norte-americanas, destinadas à detecção de submarinos subaquáticos, acontecerá na Índia e uma linha de produção operacional deverá estar pronta em 2027, segundo a empresa norte-americana Ultra Maritime (UM). Os sistemas serão coproduzidos na Índia em parceria com a empresa do setor público de defesa Bharat Dynamics Limited (BDL).

Num desenvolvimento significativo, a Índia e os Estados Unidos anunciaram na semana passada a “parceria inédita para a coprodução” de sonobóias dos EUA para Conscientização de Domínios Submarinos para a Marinha Indiana, uma tecnologia de ponta que permite o rastreamento de submarinos em mares profundos e oceanos. O anúncio foi feito na ficha informativa divulgada no final da visita do Conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, Jake Sullivan, à Índia na semana passada.

“O Workshare estará alinhado com os princípios do Make in India. A montagem final será feita na Índia. Nosso objetivo é ter uma linha de produção operacional em 2027”, disse a Ultra Maritime em resposta a perguntas de O hindu enviado por e-mail. “Serão sonobóias de especificação americana equivalentes às usadas nas aeronaves P-8.”

O presidente da BDL, Comodoro A. Madhavarao (aposentado), disse que pretende estabelecer uma produção conjunta com a Ultra Maritime em Vishakhapatnam.

A empresa sediada nos EUA, líder global na concepção e produção de capacidades de guerra submarina, já afirmou que, em linha com a Iniciativa EUA-Índia sobre Tecnologias Críticas e Emergentes (ICET) lançada em Maio de 2022, também irá prosseguir novas tecnologias de sonobóias com equipamentos BDL para otimizar seu desempenho acústico no ambiente único do Oceano Índico, permitindo busca em amplas áreas através de soluções multiestáticas ativas personalizado. Questionada, a empresa esclareceu que isso se soma à produção inicial já planejada.

Quanto às perspectivas futuras, a Ultra Maritime disse que está a trabalhar com a BDL para identificar oportunidades para os fornecedores indianos entrarem na sua cadeia de abastecimento global.

Uma declaração da Ultra Maritime emitida na semana passada afirmou que as sonobóias UM co-produzidas na Índia são intercambiáveis ​​e interoperáveis ​​entre a Marinha dos EUA, a Marinha da Índia e as aeronaves aliadas P-8, MH-60R e 9B Sea Guardian.

O desenvolvimento é de particular importância, uma vez que a Índia adquiriu ao longo dos anos uma série de plataformas militares dos EUA que também são operadas por outros países da região, especialmente Austrália e Japão, que também fazem parte do grupo e também possuem o Quad. Malabar. exercício naval. Essas sonobóias são lançadas de aviões e helicópteros. A Índia também está a desenvolver outra tecnologia (sensores incorporados no fundo do oceano) e alguns progressos foram feitos recentemente, quando algumas startups indianas apresentaram a tecnologia que está agora a ser testada.

À medida que a China empreende uma expansão massiva da sua marinha e também da sua presença no Oceano Índico, o conhecimento do domínio submarino tornou-se crítico e a Marinha Indiana tem colaborado com países da região, especialmente o grupo Quad.

A Marinha Indiana opera a aeronave de patrulha marítima de longo alcance P-8I, está introduzindo os helicópteros multifuncionais MH-60R e possui dois sistemas armados de aeronaves pilotadas remotamente MQ-9A de alta altitude e longa duração (HALE) em locação. Assinou um contrato de US$ 3,5 bilhões em outubro de 2024 para 31 MQ-9B-15 Sea Guardians para a Marinha Indiana e 16 Sky Guardians, oito para o Exército e oito para a Força Aérea, com entregas iniciadas em janeiro de 2029.