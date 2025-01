Linha do comentário de Sonia Gandhi sobre o presidente Murmu

O presidente Droupadi Murmu vai para a sessão conjunta de ambas as câmaras do Parlamento no primeiro dia da sessão de orçamento, em Nova Délhi, sexta -feira, 31 de janeiro de 2025. (Screengrab) | Crédito da foto: TV Sansad

O secretário de imprensa de Rashtrapati Bhavan na sexta -feira (31 de janeiro de 2025) reagiu aos relatórios da mídia da reação do ex -presidente do Congresso, Sonia Gandhi, ao discurso do presidente Droupadi Murmu a ambas as câmaras do Parlamento e Lo Lo Lo Lo Loa ele chamou de “mau gosto, infeliz e completamente evitável”.

“A pobre dama, a presidente, estava cansada no final … Eu mal podia falar sobre pobres”, a sra. Gandhi foi supostamente ouvida em um vídeo fazendo rodadas nas redes sociais.

Tomando nota do vídeo, Ajay Kumar Singh, secretário de imprensa do presidente, disse: “Rashtrapati Bhavan gostaria de esclarecer que nada poderia estar mais longe da verdade. O presidente não estava cansado a qualquer momento.

“Ela acreditou que falar sobre comunidades marginalizadas, para mulheres e agricultores, como estava fazendo durante o curso de sua direção, nunca pode ser cansativa”, acrescentou a declaração.

A declaração também acrescentou: “O escritório do presidente acredita que pode ser o caso de esses líderes não se familiarizarem com o idioma e o discurso em idiomas indianos como o hindi e, portanto, formaram uma impressão errada”.

“De qualquer forma, esses comentários estão com mau gosto, infeliz e completamente evitável”, disse o comunicado.

Pegar o comentário, o chefe do departamento do BJP, Amit Malviya, disse em X: “Sonia Gandhi se referindo ao presidente como uma” coisa pobre “degrada a alta posição e reflete sua mentalidade feudal. Não é a primeira vez que o Congresso ridiculariza a primeira mulher tribal a ocupar a maior posição constitucional do país. Visite ao presidente “, disse ele.

Sonia Gandhi, referindo -se ao presidente como uma “coisa pobre”, degrada a alta posição e reflete sua mentalidade feudal. Não é a primeira vez que o Congresso ridiculariza a primeira mulher tribal a ocupar a maior posição constitucional do país. Rahul Gandhi, o líder de … – Amit Malviya (@amitmalviya) 31 de janeiro de 2025

O Congresso não leva em consideração a constituição de Babasheb Ambedkar, os valores constitucionais ou os de origens socialmente marginalizados, a saber, dalits, OBC e tribos, afirmou.