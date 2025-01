Linha do tempo do adolescente Koja, no norte de Jacarta, atingido por bala perdida, polícia rastreia a origem do tiro

Jacarta – Uma adolescente com as iniciais NSR (17) foi atingida por uma bala perdida que caiu do telhado de sua casa em Jalan Lorong W Timur Koja, Norte de Jacarta, na noite de sexta-feira, 17 de janeiro de 2025. Este incidente ganhou destaque porque foi adicionado à lista de incidentes inesperados com armas de fogo.

O Comissário Chefe da Polícia (Pol) do Norte de Jacarta, Ahmad Fuady, explicou que o incidente começou por volta das 20h00, quando NSR estava relaxando em seu quarto, brincando com seu celular. De repente, ele ouviu o som de um objeto caindo do telhado da casa e atravessando o teto do seu quarto.

Inesperadamente, o objeto que caiu era uma bala. O infeliz objeto atingiu imediatamente a coxa direita da vítima. “A bala atingiu a coxa da vítima e causou ferimentos leves”, disse Fuady.

No entanto, a vítima não sofreu ferimentos graves em decorrência do incidente. No entanto, o incidente claramente causou profunda ansiedade.

 Ilustração de um ladrão com uma arma/tiro.

Segundo depoimento da vítima, antes da bala cair não foram ouvidos tiros ou comoção no local. O incidente também foi confuso porque nenhum som de tiros ou atividade suspeita foi ouvido na área.

“Nenhum tiro foi ouvido até então e a atmosfera na casa também parecia normal”, explicou Fuady.

A Polícia do Norte de Jacarta recebeu informações sobre balas perdidas de residentes na manhã de sábado, 18 de janeiro de 2025, por volta das 11h20.

A polícia também investiga a origem da bala perdida por meio de buscas.

“Estamos atualmente examinando testemunhas que estiveram no local do incidente para investigar mais profundamente”, disse Fuady.