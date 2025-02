Linha em Saraswati Puja na Escola Kolkata, o ministro enfrenta o protesto

Arquivo de imagem do Ministro da Educação do Oeste de Bengala Bratya Basu | Crédito da foto: Debash Bhaduri

A controvérsia sobre a organização de Saraswati Puja no Jogesh Chandra Law College, em Kolkata, deu uma guinada no domingo (2 de fevereiro de 2025) quando o Ministro da Educação do Ocidental Bengala, Bratya Basu, enfrentou protestos de um grupo de estudantes.

“Estou aqui para falar com você. Ninguém o forçará, aterrorizará você ou o ameaçará. Se alguém emitiu alguma ameaça, tomaremos medidas fortes contra ele ”, afirmou o ministro da Educação. O ministro garantiu aos estudantes que ninguém coagia, aterrorizará ou ameaçará.

Após a controvérsia entre dois grupos de estudantes nas instalações da Universidade na Organização do Puja, o Tribunal Superior de Calcutá solicitou à polícia de Calcutá na sexta -feira para garantir que os estudantes da Universidade de Direito possam celebrar a cerimônia com segurança adequada.

Os estudantes que enfrentaram o ministro disseram que os estranhos liderados por um líder local do Congresso de Trinamool Chhatra Parishad (TMCP) ameaçaram organizar Saraswati Puja no campus do Instituto.

As acusações foram levantadas contra Sabir Ahmed, um líder local de estudante de Trinamool que refutou as acusações. “Estamos organizando a seção Saraswati do dia na pista adjacente da Universidade. Ameaças contra alguém foram emitidas. Eles não podem mostrar nenhum vídeo (transmissão de ameaças) ”, o líder do TMCP. Ali disse que não era um estranho e estudante da Faculdade de Direito.

O ministro da Educação do Estado foi acompanhado pelo parlamentar do sul de Calcutá, Mala Roy, que visitou as propostas de ofertas que foram organizadas no campus da universidade. “Saraswati Puja não é a ocasião de gritar slogans que exigem justiça”, disse o deputado aos estudantes. O líder da oposição e o líder do BJP, Suvendu Adhikari, alegou que a bengala ocidental está se tornando Bangladesh enquanto Saraswati Pujas está sendo organizado sob vigilância policial.