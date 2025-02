Linha KK Fusion With Rayagada Division: Petições do ministro da Ferrovia Petições Purandeswari Petições

A presidente da unidade da AP do BJP, Daggubati Purandeswari, no domingo (9 de fevereiro) disse que ela, juntamente com vários líderes do Partido Distrital de Visakhapatnam, apresentou a notificação do ministro da Ferrovia Ashwini Vaishnaw. com a recém -formada Divisão Ferroviária Rayagada de East Coast.

A sra. Purandeswari estava respondendo a uma pergunta sobre a esquerda desafiando a proposta de fusão. A linha gera uma renda anual superior a ₹ 10,5 bilhões de rúpias para a Divisão Waltair, além de desempenhar um papel fundamental no transporte de matérias -primas e produtos finalizados para vários estabelecimentos industriais do setor público em Visakhapatnam.

A sra. Purandeswari disse que explicou o assunto e também apresentou uma carta ao ministro, que prometeu investigá -lo.

Vitória de Delhi

Indo a uma conferência de imprensa no escritório do BJP, no bairro da Baía das Leis, a sra. Purandeswari disse que a vitória do BJP nas eleições de Délhi era histórica. Ela disse que o povo de Delhi, que estava cansado da corrupção e a falta de governança adequada pelo partido Aam Aadmi (AAP) sob a liderança de Arvind Kejriwal, votou no BJP para o desenvolvimento.

A sra. Purandeswari disse que, nos últimos 10 anos, o povo de Delhi sofreu muito quando o governo da AAP falhou tanto nas frentes de bem -estar quanto de desenvolvimento. Culpar Covid-19 e os termos da prisão, o governo da AAP negligenciou Delhi.

As pessoas acreditavam que um governo “duplo motor” e a liderança do primeiro -ministro Narendra Modi poderiam devolver Delhi ao normal. Ele acrescentou que cada uma das pinturas da festa trabalhou duro para a vitória do BJP, e a vitória deve ser dedicada aos trabalhadores do partido e ao povo de Delhi.

A sra. Purandeswari disse que as pessoas estavam olhando para o BJP para desenvolvimento em qualquer estado. Nos últimos cinco anos, o YSRCP negligenciou Andhra Pradesh e o povo, que sofreu durante o regime do YSRCP, deu uma tremenda maioria para a NDA, disse ele.

Nos últimos sete meses, Andhra Pradesh recebeu investimentos no valor de mais de 3 lakh crore. O governo da NDA também estava comprometido com suas promessas na fábrica de aço de Visakhapatnam, na ferrovia Visakhapatnam, no Projeto Polavaram e na Capital de Amaravati, disse ele.

O ex -líder do Congresso, Vasupalli Santosh, estava entre os que se juntaram ao BJP na presença da sra. Purandeswari, que pediu aos membros recém -admitidos que levassem as atividades do partido e o desenvolvimento realizado pelo governo da NDA para que cidade.