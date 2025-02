Uma reivindicação recente do ator Rahul Socapurkar sobre a fuga histórica de Chhatrapati Shivaji Maharaj de Agra acendeu debate e generalizou críticas. Inslapurkar, um administrador do Instituto de Pesquisa Oriental de Bhandarkar em Pune, sugeriu que a famosa fuga de Shivaji Maharaj não foi alcançada usando recipientes doces, como acreditava popularmente, mas subornando vários comandantes do Imperador Mughal Aurengzeb. Esta declaração causou indignação entre historiadores, ativistas e fãs do rei Marathha.

A controvérsia se intensificou quando os membros do Akhand Marathha Samaj organizaram um protesto no Instituto de Pesquisa Oriental de Bhandarkar, exigindo a eliminação do Sr. Socakar de sua posição como administrador.

Em resposta à reação violenta, o ator emitiu um pedido de desculpas, lamentando se seus comentários prejudicaram os sentimentos dos fãs de Shivaji Maharaj. Após o protesto, a polícia de Pune aumentou as medidas de segurança fora de sua residência na área de Kothrud.

O deputado do BJP Udayanraje Bosale, o 13º descendente de Chhatrapati Shivaji Maharaj, causou uma maior controvérsia com sua forte reação aos comentários do ator. O Sr. Bhosale, conhecido por sua firme defesa do legado de Shivaji Maharaj, declarou que as pessoas que fazem declarações “depreciativas” contra o governante venerado merecem punição grave.

O deputado do BJP perguntou: “Como alguém pode ousar insultar Chhatrapati Shivaji Maharaj? Por que a polícia protege alguém que desrespeita nosso grande rei?