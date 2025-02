Lista completa dos preços automáticos da Honda Automática a partir de fevereiro de 2025, um IDR mais barato de 18 milhões

Yakarta, vivo -Motocicleta automática da Handa é uma das melhores vendas no mercado Indon de duas rodas. Para aqueles que estão interessados ​​em comprar uma scooter automática (scooter) da Honda, agora o preço mais barato é vendido em torno do RP.

A variante mais barata está agora na batida da Honda, que é a melhor venda do país. A Honda Beat agora está presente em um novo tipo de opção, a saber, a chave de luxo inteligente que cada vez mais apóia a praticidade e a segurança.

O modelo vem com um sistema de chave inteligente e um alarme, fazendo com que a scooter seja agora temida pelos ladrões de motocicletas. A variante mais barata é a Honda venceu a CBS a um preço de RP.

 Honda Stylo 160 do IIM 2024

Para aqueles que desejam um Motor CC maior e têm uma tela bastante elegante, há o Honda Stylo 160 mais barato que é vendido para RP28.395.000. Enquanto aqueles que querem estar em Matic com a mais recente tecnologia são o Honda PCX 160.

O último Honda PCX 160 vem em três variantes, ou seja, CBS, ABS e Roadsync. Esta motocicleta possui um novo design que abrange o design dos faróis e da traseira, bem como o guidão que agora usa uma capa como Yamaha Nmax, que é seu rival.

As variantes do RoadSync são as mais altas, onde você embrulhou as cores de titânio queimadas na borda e o emblema PCX160. As cores disponíveis são Redsync Black and Black Red com um preço OTR de RP40.350.000.

 Nova tela Honda PCX 160, lançada oficialmente na Indonésia

Lista completa dos preços dos motores Honda Matic em fevereiro de 2025:

Derrota

Beat CBS RP. 18.530.000

Beat Deluxe RP. 19.400.000

Beat Deluxe Smart Key RP. 19.930.000

Beat Street RP. 19.400.000

Gênio

Genius CBS RP. 19.675.000

Genius CBS-ISS RP. 20.295.000

Jaqueta

Scoopy Fashion RP. 22.525.000

Scoopy RP enérgico. 22.525.000

Scoopy Prestige RP. 23.330.000

Scoopy Elegant RP. 23.330.000

Vários

Vario 125 CBS RP. 23.410.000

Vario 125 CBS-ISS RP. 25.065.000

Vario 125 CBS-ISS COLOR ESPECIAL RP. 25.065.000

VARIO 160 CBS RP ativo. 27.600.000

VARIO 160 CBS BIG RP. 27.850.000

VARIO 160 ABS RP. 30.480.000

Stylo 160

Stylo 160 CBS RP. 28.395.000

Stylo 160 ABS RP. 31.385.000

PCX 160

PCX 160 CBS RP. 33.750.000

PCX 160 ABS RP. 37.350.000

PCX 160 ABS-RADSYNC RP. 40.350.000

Adv 160

ADV 160 – CBS RP. 36.715.000

ADV 160 – ABS RP. 39.760.000

Forza

Força de RP. 90.515.000