Lista de carros novos que serão exibidos na exposição IIMS 2025

Yakarta, vivo -O Salão Internacional Indonésio ou a Exposição IIMS 2025 que ocorrerá de 13 a 23 de fevereiro em Jiexpo Kemayoran, apresentará várias marcas de quatro veículos com os modelos mais recentes e inovadores.

Um total de 31 marcas de carros incentivará essa exposição, incluindo BAIC, BMW-Mini, BYD, Chery, Citroen, Daihatsu, Denza, Dfsk, Gac Aiion, Geely, Gwm, Honda, Honri, Hyundai, Jaecoo, Jetour, Kia, Mazda , Mazda, Mazda,.

“O IIMS 2025 é um evento altamente esperado, não apenas como uma exposição automotiva, mas também como uma oportunidade para o público ver primeiro -as mais recentes inovações de veículos que serão comercializados na Indonésia”, disse o presidente da Dyandra Promosindra, Daswar Marpaung, citado pela Viva Automotive quarta -feira, 5 de fevereiro, 5 de fevereiro de 2025.

A Honda, com o conceito de sonhos em movimento, apresentará 13 unidades de veículos, incluindo veículos híbridos e eletricidade, e lançará um dos últimos produtos elétricos em 13 de fevereiro de 2025 no D2 Booth Hall. A Hyundai também lançará o último modelo no mesmo dia.

 Toyota apresentará três carros novos no IIM 2025

A Toyota apresentará dois modelos de eletrificação e um novo alinhamento. Enquanto isso, Wuling planeja mostrar toda a linha de produtos e lançar dois novos modelos durante a exposição.

A MG terá vários modelos de todos os segmentos e anunciará a cooperação exclusiva com o Arsenal no programa de prestígio oficial.

A Mitsubishi Motors, com o conceito de aventura da vida que capacita cada viagem, apresentará as fileiras de seus produtos, incluindo o Xforce Ultimate With Diamond Sense Special Display, e anunciará a colaboração com o Indonésio Idol 2025.

Chery mostrará um modelo com uma distância de 2.369 km em uma bateria que carregará e lançará o programa Go Green Fund.

Enquanto isso, Geely apresentará o modelo EX5 com uma bateria longa e uma carga mais rápida. O DFSK e os seres trarão um conceito de suporte luxuoso com uma variedade de veículos, incluindo o trabalho de veículos elétricos estendidos e a caravana de luxo.