Lista de carros Suzuki fabricados na Indonésia vendidos para 74 países em 2024

VIVA – A PT Suzuki Indomobil Motor (SIM), como fabricante de veículos Suzuki na Indonésia, vendeu diversos carros e motos fabricados no exterior. São vários modelos que serão enviados para dezenas de países durante 2024.

De acordo com dados da Associação das Indústrias Automotivas da Indonésia, ou Gaikindo, apenas 19.141 carros Suzuki fabricados na Indonésia serão vendidos no exterior em condições intactas, também conhecidas como CBU, ao longo de 2024.

 VIVA Automotive: Exportação Híbrida Suzuki XL7

Os carros exportados incluem diversas variantes da picape Ertiga, XL7, APV e Carry. Porém, se forem analisadas as conquistas do ano anterior, observa-se uma diminuição, já que em 2023 as exportações de automóveis Suzuki totalizaram 38.557 unidades.

Isto significa que a queda nas exportações de automóveis Suzuki atingiu 50,3 por cento. Então, o que influencia essa depreciação?

“As exportações de automóveis caíram porque as condições económicas no mercado do país de destino são instáveis ​​ou encorajadoras”, disse o diretor da PT SIM, Shodiq Wicaksono, em Jacarta, citado na segunda-feira, 20 de janeiro de 2025.

Ao entrarmos neste ano, Shodiq acredita que as vendas de carros Suzuki intactos para outros países aumentarão, principalmente a presença de novos produtos que não serão comercializados apenas no mercado interno.

“O ano de 2025 deverá ser melhor com novos produtos. Atualmente a Suzuki exporta carros e motos para a Europa, ASEAN e países da América Latina, num total de 74 países”, afirmou.

Enquanto isso, as exportações de carros desmontados ou com DRC também aumentaram. Durante janeiro-dezembro de 2024, 6.612 carros Suzuki doados, de três modelos, foram enviados separadamente.

Os três modelos são o manual Karimun Wagon R, destinado ao Paquistão, depois a caixa manual Ertiga e Carry van para Myanmar, e o Carry van para o Vietname, que é o maior contribuinte, nomeadamente 3.552 unidades.

O número de exportadores de CKD aumentou 60 por cento, pois ao longo de 2023 apenas 2.208 unidades do Karimun Wagon R serão doadas ao Paquistão, e o Carry será vendido a Mianmar e ao Vietname.

Quanto às exportações de componentes no ano passado, a Suzuki ainda vendeu 23.207 peças de reposição para Celerio, Ciaz, Karimun Wagon R e Swift para a Tailândia e Paquistão, o que representa um aumento de cerca de 33 por cento em relação a 2023, que eram apenas 15.873 peças.

Destes números, o Celerio, que já não é vendido na Indonésia, foi o que mais contribuiu no ano passado. Os componentes dos carros urbanos ainda são fabricados no país e até 13.389 unidades são exportadas para a Tailândia e o Paquistão.